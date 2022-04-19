Прихистили переселенців? Уряд пояснив, як отримати за це гроші

Переселенці, які живуть у приватних помешканнях, принесуть їхнім власникам по 450 грн на комуналку – але за умови, що самі не отримують компенсацію

Українці, у яких удома тимчасово проживають переселенці з зони бойових дій, отримають компенсацію

Громадяни України можуть оформити грошову компенсацію, якщо вони прихистили у своїх будинках чи квартирах внутрішньо переміщених осіб. Механізм компенсації пояснило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Міністерство оприлюднило три обов’язкові умови. Згідно із ними:

переселенці мають проживати безкоштовно;

власник житла не повинен мати заборгованості за комуналку;

внутрішньо переміщена особа не має отримувати щомісячну допомогу для покриття витрат на проживання.

У випадку дотримання усіх цих вимог, власник житла, відданого переселенцям подає заяву до виконкому місцевої ради – напряму чи через Центри надання адміністративних послуг.

Далі громадянин самостійно або за допомогою відповідного держслужбовця реєструється на платформі «Прихисток».

Післі цього місцева влада п’ять днів перевіряє факт проживання переселенців, їхню кількість та умови, у яких вони живуть.

Після цього власник житла може розраховувати на компенсацію. Вона складатиме 450 грн за кожну внутрішньо перемішену особу у квартирі чи приватному будинку.

Нагадаємо, що держава пообіцяла компенсувати і зруйновану російськими окупантами житлову нерухомість. На початок квітня заявки на відшкодування за зруйноване житло подало уже понад 25 тис. українців.

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