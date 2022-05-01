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    Як українцям отримати безкоштовну меддопомогу за кордоном: роз'яснення МОЗ

    Українці за кордоном можуть отримати медичну страховку - Як українцям отримати безкоштовну меддопомогу за кордоном: роз'яснення МОЗ
    Українці за кордоном можуть отримати медичну страховку
    фото з відкритих джерел

    Громадяни України можуть отримати безкоштовну медичну допомогу у Польщі, Німеччині, Франції та низці інших країн

    Біженці з України можуть отримати безкоштовну медичну допомогу за кордоном. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

    У відомстві пояснили, як отримати місцевий дозвіл на проживання, медичну страховку, які документи потрібні у державних лікарнях та на які послуги можна претендувати. Зокрема, нині є інформація про медичну допомогу в Польщі, Словаччині, Німеччині, Франції, Чехії, Румунії, Словенії та Молдові, проте список буде оновлюватися.

    Відомо, що у Польщі при оформленні PESEL (аналог українського ідентифікаційного номера), можна отримати безкоштовну меддопомогу на всіх рівнях. Зокрема, реабілітацію чи стоматологічні послуги.

    Нагадаємо, Польща дозволила біженцям з України безоплатно їздити потягами до кінця весни. Також повідомлялося, що польський президент Анджей Дуда віддав резиденцію для біженців з України.

    Зазначимо, що у Німеччині для громадян України, які виїхали з країни через російське вторгнення, скасували правило про обов'язкову наявність шкільного атестата для вступу до університетів.

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    Теги: окупанти Міністерство охорони здоров'я Польща Німеччина війна документи Україна послуги біженці #stoprussia
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    Як українцям отримати безкоштовну меддопомогу за кордоном: роз'яснення МОЗ