Як оформити лікарняний під час війни: роз'яснення МОЗ

Якщо немає технічної можливості сформувати електронний лікарняний, лікар може відкрити лікарняний у паперовій формі

Внутрішньо переміщені особи під час воєнного стану можуть звернутися до будь-якого лікаря «первинки» і отримати допомогу та за потреби оформити лікарняний лист

В умовах війни українці не завжди мають можливість отримати електронний лікарняний. Також багатьох цікавить, як переселенці можуть звернутися по лист непрацездатності, і чи потрібна для цього декларація. Тому в Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як отримати лікарняний у різних випадках.

Щоб отримати лікарняний в умовах воєнного стану, потрібно звернутися за медичною допомогою до особистого лікаря. За наявності об’єктивних підстав він сформує відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я.

Для отримання лікарняного не потрібно:

окремо звертатися до лікаря «первинки», якщо медичну допомогу надавав лікар вузької спеціалізації;

підписувати декларацію із сімейним лікарем.

Далі оформлений лікарем медичний висновок направляється до електронного реєстру листків непрацездатності.

Якщо людина не застрахована, то листки непрацездатності в електронному реєстрі не формуються. В такому випадку документом, який підтверджує факт тимчасової непрацездатності, є медичний висновок, сформований лікарем.

Якщо немає технічної можливості сформувати електронний лікарняний, лікар може відкрити лікарняний у паперовій формі.

Внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до будь-якого лікаря «первинки» і отримати допомогу та за потреби оформити лікарняний лист. Відомо, що переселенці можуть звертатися до місцевих сімейних лікарів по інші медичні послуги навіть без декларації. Зокрема, сімейні лікарі можуть надавати переселенцям медичну допомогу, виписувати рецепти, проводити профілактичні рутинні щеплення.

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