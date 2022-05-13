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    Переселенці за кордоном можуть отримати лікарняний дистанційно

    Треба зв&rsquo;язатися зі своїм сімейним/лікуючим лікарем за допомогою месенджеру чи електронної пошти - Переселенці за кордоном можуть отримати лікарняний дистанційно
    Треба зв’язатися зі своїм сімейним/лікуючим лікарем за допомогою месенджеру чи електронної пошти
    фото з відкритих джерел

    Якщо медичний документ був отриманий за кордоном, лікар може запросити переклад документа українською мовою

    Міністерство охорони здоров'я України спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними. Формувати медичний висновок можна під час дії воєнного стану та трьох місяців після його скасування. Пояснення МОЗ опублікували на Урядовому порталі.

    Йдеться про такі категорії непрацездатності:

    • захворювання або травма загального характеру;
    • догляд за хворою дитиною;
    • вагітність та пологи;
    • ортопедичне протезування.

    У згаданих випадках громадяни України мають право на оформлення електронного лікарняного та отримання соціальних виплат.

    Щоб це зробити, перш за все, потрібно зв’язатися зі своїм сімейним/лікуючим лікарем. На період дії воєнного стану це можна зробити за допомогою месенджеру чи електронної пошти.

    Для формування Медичного висновку про тимчасову непрацездатність лікар повинен отримати підтвердження підстави набуття тимчасової непрацездатності.

    Таким підтвердженням має бути медичний документ (довідка чи виписка), в якому буде вказаний діагноз/статус пацієнта. Якщо медичний документ був отриманий за кордоном, лікар може запросити переклад документа українською мовою.

    У виданих за кордоном медичних документах вказується діагноз із використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10). Тож медикам потрібно враховувати цей класифікатор під час формування МВТН в електронній системі охорони здоров’я.

    Формувати медичний висновок за такою процедурою можна під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.

    Раніше стало відомо, що вагітні, які виїхали за кордон, можуть оформити декрет дистанційно.

    Читайте також: Куди звертатись, якщо немає можливості потрапити до лікаря: пояснення МОЗ
    Теги: росія окупанти переселенці медицина війна лікар документи Україна пологи окупація #stoprussia
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    Переселенці за кордоном можуть отримати лікарняний дистанційно