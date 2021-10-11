МОЗ зафіксував рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги

В Україні зростає кількість хворих на Covid-19 та госпіталізацій

Медики кажуть, що більшість людей телефонують через симптоми коронавірусу

10 жовтня в Україні було зафіксовано рекордну кількість звернень на номер швидкої допомоги 103. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, за добу на лінію зробили понад 44 тисячі дзвінків.

На цей же період припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та госпіталізації пацієнтів.

У відомстві зазначили, що в першу чергу це пов’язано з новою хвилею коронавірусної хвороби.

Там нагадали, що звертатися за екстреною медичною допомогою потрібно при наявності конкретних станів і симптомів.

«Якщо ви відчуваєте біль у грудній клітці, задишку в спокої або будь-які ознаки дихальної недостатності, варто відразу телефонувати на 103. Зокрема, підставами для виклику швидкої є сатурація менш ніж 92%, яку можна виміряти в домашніх умовах за допомогою пульсоксиметра, порушення свідомості й інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан», – пояснив глава Мінздраву Віктор Ляшко.

Він додав, що в разі появи симптомів Covid-19 необхідно відразу повідомити свого сімейного лікаря. Саме він повинен надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

В Україні в останній місяць погіршується ситуація з коронавірусом. Минулого тижня кількість інфікованих за добу вперше з середини квітня перевищила 16 тисяч.

Тим часом Кабінет міністрів планує посилити карантин в Україні та дозволити користуватися транспортом для міжобласного сполучення та відвідувати заклади харчування лише тим, хто вакцинувався.

Також у МОЗ заявили, що понад 80% українських медиків вже вакциновані.

Вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

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