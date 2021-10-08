Вакцинація в Україні. Важлива інформація, яку варто знати кожному (відео)

Протягом минулої доби, 7 жовтня, на коронавірус в Україні захворіло понад 16 тис.людей

МОЗ нагадав, що в Україні триває щеплення літніх людей

В Україні щодня зростає кількість хворих на Covid-19. МОЗ закликає українців зробити щеплення від коронавірусу і таким чином захистити себе та оточуючих.

Кожен охочий може вакцинуватися від Covid-19

Щепитися можна у:

центрах масової вакцинації. Запис онлайн або за телефонами вакцинальних центрів. Перелік та контакти: https://vaccination.covid19.gov.ua.

у пунктах щеплення. Запис за номером реєстратури закладу охорони здоров'я, де працює пункт. Перелік та контакти: https://vaccination.covid19.gov.ua. Організовані колективи, окремі професійні групи та маломобільних громадян щеплюють за допомогою мобільних бригад.

Для щеплення організованих колективів роботодавець має звернутися до контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або регіонального координатора з вакцинації.

Маломобільні громадяни можуть викликати бригаду з вакцинації додому через сімейного лікаря або контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19. Вакцинація від Covid-19 запобігає тяжкому перебігу хвороби й госпіталізації та рятує ваше життя!

МОЗ нагадав, що люди літнього віку у зоні ризику тяжкого перебігу коронавірусного захворювання. Тож їм особливо потрібно пильніше ставитися до свого здоров’я.

В Україні триває щеплення літніх людей.

«Якщо вашим бабусям, дідусям, родичам та знайомим понад 65 років, ви можете записати їх на вакцинацію:

у їхнього сімейного лікаря

за телефоном найближчого пункту щеплення»,– йдеться у повідомленні МОЗ.

Медики минулої доби виявили понад 16,3 тис. нових хворих на коронавірус. Найбільше заражень зафіксовано в Одеській та Дніпропетровській областях.

До слова, перше місто в Україні вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

За даними МОЗ, щонайменше 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.

В Україні за добу 6 жовтня медики зафіксували понад 15 тисяч нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Від ускладнень вчора померли 314 людей.

Напередодні стало відомо, якою буде кількість померлих від коронавірусу в Україні до кінця року.

До слова, тепер у столичних Центрах надання адмінпослуг можна ще й вакцинуватися.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

Столична влада не виключає, що наявність Covid-сертифікатів або ПЛР-тестів стане обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ.

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