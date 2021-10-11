Карантин в Україні: 16 областей – у «помаранчевій» зоні

Станом на ранок 11 жовтня до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки віднесено 16 областей

Найвищий рівень захворюваності на коронавірус в Чернівецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях

Станом на ранок 11 жовтня до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки віднесено 16 областей: Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Одеську, Полтавську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, найвищий рівень захворюваності на коронавірус в Чернівецькій області – 817 на 100 тис. населення, Луганській – 802, Харківській – 571, Сумській – 583.

Рівень захворюваності на Covid-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні складає 406 на 100 тис. населення. У Києві рівень захворюваності – 250 на 100 тис. населення.

Станом на 10 жовтня завантаженість ліжок із киснем, яка визначена на рівні 65%, перевищено в двох областях – Донецькій (73,1%) та Одеській (66,2%).

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Також рівень госпіталізацій перевищено в 14 областях: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській.

До слова, у Запоріжжі посилили карантин. Також перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.

Глава уряду напередодні анонсував, що три області стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідали Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

До слова, напередодні в Україні підтвердили майже 9 тис. нових хворих на Covid-19.

Нагадаємо, ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19.

Також вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

Раніше повідомлялося, що до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, за даними станом на 10 жовтня, потрапили 16 областей України. Ще вісім регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні карантину.