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    Як вакцини захищають від Covid-19: науковці проаналізували дані 22 млн пацієнтів

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    За результатами дослідження, вакцинація на 90% знизила ризик госпіталізації та смерті - Як вакцини захищають від Covid-19: науковці проаналізували дані 22 млн пацієнтів
    За результатами дослідження, вакцинація на 90% знизила ризик госпіталізації та смерті
    фото: АР

    Масштабне дослідження проводилося у Франції

    Масштабне дослідження у Франції продемонструвало дуже високу ефективність вакцин від коронавірусу у запобіганні тяжкому перебігу хвороби й смерті, в тому числі у разі зараження штамом «Дельта». Про це пише «ЄП» з посиланням на BFMTV.

    Дослідження проводила одна з аналітичних структур системи охорони здоров’я Epi-Phare. До вибірки включили 22 мільйони пацієнтів.

    Дослідники порівняли дані 11 млн вакцинованих пацієнтів віком від 50 років (щеплені вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna та AstraZeneca) та 11 млн невакцинованих за період з 27 грудня 2020 року (початку вакцинації) до 20 липня 2021 року.

    Щоб порівняння було максимально точним, дані вакцинованих і невакцинованих пацієнтів групували парами: з таким же віком, статтю і з того ж регіону.

    За результатами дослідження, вакцинація на 90% знизила ризик госпіталізації та смерті, у тому числі у разі зараження штамом «Дельта».

    У пацієнтів, в яких з часу вакцинації вже минуло 14 днів, ризик госпіталізації знизився на понад 90%.

    Окремо дослідили період червня–липня, коли в країні почав все більше поширюватися штам «Дельта». Результати виявилися близькими до тих, що і за попередні періоди: для людей віком від 75 років вакцинація знизила ризик госпіталізації та смерті у 84% випадків, а серед групи 50–74 років – у 92% випадків.

    Водночас дослідники зауважують, що досліджений період надто короткий, аби робити за цими результатами впевнені висновки, і потрібно включити в дослідження також дані за серпень і вересень.

    До слова, глава МОЗ України Віктор Ляшко назвав «гібридну війну» причиною низьких темпів вакцинації.

    В Україні загалом зробили понад 13 мільйонів щеплень: із них 7,5 мільйонів людей отримали одну дозу, ще 6 мільйонів є повністю вакцинованими.

    До слова, напередодні в Україні підтвердили майже 9 тис. нових хворих на Covid-19.

    Нагадаємо, ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19.

    Також вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, за даними станом на 10 жовтня, потрапили 16 областей України. Ще вісім регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні карантину.

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    Теги: медицина Франція наука щеплення вакцинація коронавірус
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    Як вакцини захищають від Covid-19: науковці проаналізували дані 22 млн пацієнтів