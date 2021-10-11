МОЗ: понад 80% українських медиків вже вакциновані

Очільник МОЗ каже, що більшість медиків вже мають щепленнія від коронавірусу

Серед вакцинованих медиків лідирують працівники інфекційних лікарень та відділень екстреної допомоги

В Україні нещодавно запровадили обов'язкову вакцинацію для педагогів та чиновників. Але для медиків такої норми наразі немає, і у Міністерстві охорони здоров’я розповіли чому. Позицію озвучив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю «Голос Америки».

За його словами, по-перше, понад 80% українських медиків і так вже вакциновані. Серед них лідирують працівники інфекційних лікарень та відділень екстреної допомоги.

«І по-друге, щоб не обмежувати в доступі до медичної допомоги. Система зараз перенаправлена на протидію епідемії, і ми вже зараз знаємо, що років п’ять, а то й більше, це буде нам відгукуватися через недовиявлення онкологічних хвороб, туберкульозу, ВІЛ-інфекцій», – пояснює Ляшко.

Додає, що окрім прямих важелів впливу, влада вдається і до програм заохочення до вакцинування. Так, 6 жовтня уряд виділив додаткові гроші на рекламу вакцинації в прайм-таймі на всіх національних телеканалах. А в будівлях «Укрпошти» нині облаштовують пункти щеплення для пенсіонерів. В Україні 83% усіх летальних випадків припадають на людей, які старші 60 років.

Міністр каже, що залучають і місцевий бізнес – зокрема магазини побутової техніки в різних українських областях.

«Для шкіл, в яких вакциновано понад 80% педагогів, магазини облаштували телевізори у кабінетах та комп’ютерні класи. Тим самим показуючи приклад, що вакциновані люди – захищені, мотивуючи педагогів і батьків дітей зробити щеплення», – розповів Ляшко.

Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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