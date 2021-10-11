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    Літаки, потяги і автобуси – лише для щеплених. Уряд готує безпрецедентні обмеження для українців

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    У деяких країнах ЄС вже діють вимоги щодо перебування у транспорті лише для вакцинованих - Літаки, потяги і автобуси – лише для щеплених. Уряд готує безпрецедентні обмеження для українців
    У деяких країнах ЄС вже діють вимоги щодо перебування у транспорті лише для вакцинованих
    фото з відкритих джерел

    Наразі серед госпіталізованих з Covid-19 близько 97% – невакциновані

    Кабінет міністрів планує посилити карантин в Україні. Нові обмеження будуть стосуватися проїзду у транспорті для невакцинованих, а також відвідин ресторанів і кафе. Про це повідомляє Офіс президента.

    «Коронавірусні» питання сьогодні обговорювалися на нараді за участі президента Володимира Зеленського. Серед обговорюваних змін до карантину, зокрема, можливість перебування в закладах харчування та транспорті лише за наявності сертифіката про вакцинацію.

    «На нараді главі держави доповіли про перебіг вакцинації, а також про те, що обговорюється можливість внести зміни до постанови Кабінету Міністрів про спеціальні заходи щодо протидії поширенню Covid-19. Серед обговорюваних змін, зокрема, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення», – йдеться у повідомленні.

    Учасники наради наголосили, що єдиною можливістю уникнути повного локдауну в Україні є вакцинація. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що наразі серед госпіталізованих з Covid-19 близько 97% – невакциновані.

    «Це і є підтвердженням ефективності вакцинації», – зазначив він.

    Додамо, що раніше перше місто України ввело проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

    Також у МОЗ заявили, що понад 80% українських медиків вже вакциновані.

    Вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

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    Теги: літак потяг ресторан карантин щеплення транспорт вакцинація уряд харчування Офіс президента Віктор Ляшко
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    Літаки, потяги і автобуси – лише для щеплених. Уряд готує безпрецедентні обмеження для українців