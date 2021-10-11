Літаки, потяги і автобуси – лише для щеплених. Уряд готує безпрецедентні обмеження для українців
Наразі серед госпіталізованих з Covid-19 близько 97% – невакциновані
Кабінет міністрів планує посилити карантин в Україні. Нові обмеження будуть стосуватися проїзду у транспорті для невакцинованих, а також відвідин ресторанів і кафе. Про це повідомляє Офіс президента.
«Коронавірусні» питання сьогодні обговорювалися на нараді за участі президента Володимира Зеленського. Серед обговорюваних змін до карантину, зокрема, можливість перебування в закладах харчування та транспорті лише за наявності сертифіката про вакцинацію.
«На нараді главі держави доповіли про перебіг вакцинації, а також про те, що обговорюється можливість внести зміни до постанови Кабінету Міністрів про спеціальні заходи щодо протидії поширенню Covid-19. Серед обговорюваних змін, зокрема, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення», – йдеться у повідомленні.
Учасники наради наголосили, що єдиною можливістю уникнути повного локдауну в Україні є вакцинація. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що наразі серед госпіталізованих з Covid-19 близько 97% – невакциновані.
«Це і є підтвердженням ефективності вакцинації», – зазначив він.
Додамо, що раніше перше місто України ввело проїзд у транспорті лише для вакцинованих.
Також у МОЗ заявили, що понад 80% українських медиків вже вакциновані.
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