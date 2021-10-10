Вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19

Вчені вивчили зразки крові у вакцинованих людей і тих, що перехворіли коронавірусом

Природна інфекція породжує такі В-клітини пам'яті, які здатні розвиватися і еволюціонувати, створюючи більш потужний захист від хвороби, до року

Дослідники з Рокфеллерівського університету в США з'ясували, які з антитіл, які захищають від коронавірусу, ефективніше. Стаття авторів опублікована в журналі Nature.

Вчені вивчили зразки крові у вакцинованих і людей, що перехворіли коронавірусом. Авторів цікавили властивості антитіл і B-клітин пам'яті у досліджуваних.

Вони з'ясували, що пік кількості антитіл виникає відразу після зараження або вакцинації, але через два місяці процес генерації антитіл зупиняється. В цьому випадку у організму є «запасний план» - В-клітини пам'яті, які можуть залишатися в організмі і після зникнення антитіл, запобігаючи важкому захворюванню на десятиліття вперед.

Згідно з дослідженням, природна інфекція породжує такі В-клітини пам'яті, які здатні розвиватися і еволюціонувати, створюючи більш потужний захист від хвороби, до року. Розвиток клітин при вакцинації триває лише два місяці, відзначають вчені.

Дослідники припускають, що це може бути пов'язано з терміном перебування вірусу в організмі. Під час хвороби вірус знаходиться в організмі людини кілька тижнів, а при вакцинації лише пару днів. Або організм по-різному реагує на віруси, що потрапили через дихальні шляхи і через судини кінцівок.

Автори відзначають, що переваги виникнення сильніших В-клітин пам'яті під час хвороби на коронавірус не переважує ризик інвалідності і смерті від Covid-19.