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    Вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19

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    Вчені вивчили зразки крові у вакцинованих людей і тих, що перехворіли коронавірусом - Вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19
    Вчені вивчили зразки крові у вакцинованих людей і тих, що перехворіли коронавірусом
    Фото: Depositphotos

    Природна інфекція породжує такі В-клітини пам'яті, які здатні розвиватися і еволюціонувати, створюючи більш потужний захист від хвороби, до року

    Дослідники з Рокфеллерівського університету в США з'ясували, які з антитіл, які захищають від коронавірусу, ефективніше. Стаття авторів опублікована в журналі Nature.

    Вчені вивчили зразки крові у вакцинованих і людей, що перехворіли коронавірусом. Авторів цікавили властивості антитіл і B-клітин пам'яті у досліджуваних.

    Вони з'ясували, що пік кількості антитіл виникає відразу після зараження або вакцинації, але через два місяці процес генерації антитіл зупиняється. В цьому випадку у організму є «запасний план» - В-клітини пам'яті, які можуть залишатися в організмі і після зникнення антитіл, запобігаючи важкому захворюванню на десятиліття вперед.

    Згідно з дослідженням, природна інфекція породжує такі В-клітини пам'яті, які здатні розвиватися і еволюціонувати, створюючи більш потужний захист від хвороби, до року. Розвиток клітин при вакцинації триває лише два місяці, відзначають вчені.

    Дослідники припускають, що це може бути пов'язано з терміном перебування вірусу в організмі. Під час хвороби вірус знаходиться в організмі людини кілька тижнів, а при вакцинації лише пару днів. Або організм по-різному реагує на віруси, що потрапили через дихальні шляхи і через судини кінцівок.

    Автори відзначають, що переваги виникнення сильніших В-клітин пам'яті під час хвороби на коронавірус не переважує ризик інвалідності і смерті від Covid-19.

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    Теги: здоров'я хвороби інфекція вірус коронавірус
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    Вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19