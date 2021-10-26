У лікарнях Київщини вже зайняті понад 50% коронавірусних ліжок

Пацієнти потрапляють до лікарень із серйозними ускладненнями

Станом на 26 жовтня на стаціонарному лікуванні на Київщині перебувають майже 1,6 тис. пацієнтів із діагнозом коронавірус. Завантаженість госпітальних баз в регіоні складає 50,5%. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«Для лікування хворих на Covid-19 ми перепрофілювали в області 21 медзаклад. Половина ліжок у них уже зайнята. Пацієнти потрапляють до лікарень із серйозними ускладненнями. Саме тому абсолютно всі вони зараз отримують кисневу підтримку. Ситуація серйозна. І єдиним виходом залишається вакцинація. Щепитися чи потрапити в реанімацію – вибір кожного. Але тільки імунізація може убезпечити людей від важких наслідків вірусу», – сказав Володін.

Як повідомлялося, за минулу добу, 25 жовтня, в Київській області виявлено 787 хворих на коронавірус, від ускладнень хвороби померли 26 осіб.

Наразі на Київщині працюють 33 центри масової вакцинації. Отримати щеплення в них можна щодня без вихідних. Повний курс вакцинації уже пройшли понад 417 тисяч жителів області.

Як повідомлялося, українці зможуть отримати довідку про протипоказання до Covid-вакцинації.

До слова, США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.