У лікарнях Київщини вже зайняті понад 50% коронавірусних ліжок
Усі пацієнти коронавірусних відділень лікарень Київщини отримують кисневу підтримку
Пацієнти потрапляють до лікарень із серйозними ускладненнями
Станом на 26 жовтня на стаціонарному лікуванні на Київщині перебувають майже 1,6 тис. пацієнтів із діагнозом коронавірус. Завантаженість госпітальних баз в регіоні складає 50,5%. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.
«Для лікування хворих на Covid-19 ми перепрофілювали в області 21 медзаклад. Половина ліжок у них уже зайнята. Пацієнти потрапляють до лікарень із серйозними ускладненнями. Саме тому абсолютно всі вони зараз отримують кисневу підтримку. Ситуація серйозна. І єдиним виходом залишається вакцинація. Щепитися чи потрапити в реанімацію – вибір кожного. Але тільки імунізація може убезпечити людей від важких наслідків вірусу», – сказав Володін.
Як повідомлялося, за минулу добу, 25 жовтня, в Київській області виявлено 787 хворих на коронавірус, від ускладнень хвороби померли 26 осіб.
Наразі на Київщині працюють 33 центри масової вакцинації. Отримати щеплення в них можна щодня без вихідних. Повний курс вакцинації уже пройшли понад 417 тисяч жителів області.
Як повідомлялося, українці зможуть отримати довідку про протипоказання до Covid-вакцинації.
До слова, США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.
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