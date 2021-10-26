МОЗ дозволив вакцинувати дітей від Covid-19: кого і якою вакциною

Вакцинація для дітей дозволена незалежно від їх приналежності до певних груп ризику

Дітей віднесли до пріоритетної групи вакцинації

Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення дозволити вакцинацію дітей у віці від 12 до 17 років від коронавірусу з використанням вакцини виробництва Pfizer/BioNTech. Вакцинація для дітей дозволена незалежно від їх приналежності до певних груп ризику. Відповідний наказ опубліковано на сайті МОЗ.

У своєму наказі МОЗ посилається на висновки Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), яка розглядала доцільність антикоронавірусної вакцинації дітей у зазначеному віковому діапазоні.

Група дійшла висновку, що попри незавершеність процесу клінічних випробувань різних антикоронавірусних вакцин на предмет їх застосування для вакцинації дітей, вакцинація може бути проведена за наявності відповідних віку щеплень з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації. При цьому дітей старше 12 років віднесли до пріоритетної групи вакцинації.

Також після вивчення даних про безпеку та ефективність вакцини Comirnaty для дітей старше 12 років група з урахуванням зростання коронавірусної захворюваності серед дітей рекомендувала щепити дітей 12-17 років незалежно від груп ризику за умови наявності інших належних за віком щеплень.

Протипоказано застосування вакцини виключно при серйозній алергічній реакції на один з компонентів вакцини. Тим дітям, які мали міокардит або перикардит після першої дози вакцини Comirnaty, потрібно відкласти введення другої дози вакцини до отримання докладніших наукових даних. Також треба відкласти вакцинацію тим, хто переніс дитячий мультисистемний запальний синдром, – теж до отримання додаткових наукових даних.

Згідно з рекомендаціями групи, для вакцинації дітей 12-17 років використовується схема введення двох доз з інтервалом 21-28 днів. Мінімально допустимим інтервалом між щепленням від коронавірусу та іншим щепленням є 14 днів. Вакцини проти коронавірусу можна вводити одночасно з інактивованою вакциною проти грипу.

Варто зазначити, що 25 жовтня в Україні зафіксовано антирекорд смертей від коронавірусу, ще у 19 тис. українців підтвердили Covid-19. Також повідомляється, що понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено понад 16 млн щеплень.

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Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

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