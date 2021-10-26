У «Дії» з'являться документи про одужання від Covid-19

Наразі вакциновані українці можуть згенерувати в додатку як внутрішній, так і міжнародний covid-сертифікати

Запуск нових функцій у «Дії» планують здійснити протягом тижня

В Україні незабаром запустять тестові версії covid-сертифікатів в «Дії». Мова йде про документи, які засвідчують одужання від коронавірусу або результат негативного ПЛР-тесту, повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Зокрема, для запуску тестової версії сертифікату про результат тестування вже приєднали першу лабораторію до медичної інформаційної системи.

Разом з тим, запуск бета-тестування сертифікатів для тих, хто перехворів на Covid-19 залежатиме від того, наскільки швидко відбудеться інтеграція лабораторій із системою та якістю даних лабораторій.

За словами міністра, запуск нових функцій планують здійснити протягом 2-4 днів.

Наразі вакциновані українці можуть згенерувати в додатку як внутрішній, так і міжнародний covid-сертифікати.

Раніше очільник МВС розповів, як поліція знаходить фейкові covid-сертифікати. Монастирський повідомив, що 90% випадків поширення підроблених covid-документів є звичайним шахрайством. Але є й випадки надання медиками «майже оригінальних» документів.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

Нагадаємо, в разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.

Згідно із постановою уряду, поліція може перевіряти covid-документи у транспорті, парках і кафе.

Також МОЗ повідомив, що українці зможуть отримати довідку про протипоказання до Covid-вакцинації.

Напередодні уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи.

У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.