У «Дії» з'являться документи про одужання від Covid-19
Запуск нових функцій у «Дії» планують здійснити протягом тижня
В Україні незабаром запустять тестові версії covid-сертифікатів в «Дії». Мова йде про документи, які засвідчують одужання від коронавірусу або результат негативного ПЛР-тесту, повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Зокрема, для запуску тестової версії сертифікату про результат тестування вже приєднали першу лабораторію до медичної інформаційної системи.
Разом з тим, запуск бета-тестування сертифікатів для тих, хто перехворів на Covid-19 залежатиме від того, наскільки швидко відбудеться інтеграція лабораторій із системою та якістю даних лабораторій.
За словами міністра, запуск нових функцій планують здійснити протягом 2-4 днів.
Наразі вакциновані українці можуть згенерувати в додатку як внутрішній, так і міжнародний covid-сертифікати.
Раніше очільник МВС розповів, як поліція знаходить фейкові covid-сертифікати. Монастирський повідомив, що 90% випадків поширення підроблених covid-документів є звичайним шахрайством. Але є й випадки надання медиками «майже оригінальних» документів.
Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.
Нагадаємо, в разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.
Згідно із постановою уряду, поліція може перевіряти covid-документи у транспорті, парках і кафе.
Також МОЗ повідомив, що українці зможуть отримати довідку про протипоказання до Covid-вакцинації.
Напередодні уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи.
У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.
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