У Львові від коронавірусу рятують п’ятирічну дитину: її легені уражені на 80%

Якщо стан дитини буде погіршуватися, медики планують підключити її до ЕКМО

Лвівські медики рятують п’ятирічну дівчинку, в якої діагностували коронавірус. У дитини легені уражені на 80%. Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит».

Відомо, що дитина із Львівської області. Коли дівчинка захворіла, то це було схоже на звичайну застуду. У неї був кашель та нежить. Проте через три дні стан дівчинки різко погіршився і її госпіталізували в «Охматдит».

У 5-річної дитини двобічна полісегментарна пневмонія, викликана коронавірусом, сепсис, дихальна, серцево-судинна та поліорганна недостатність, РДС ІІІ ступеня. Легені дитини уражені на 80% .

«Якщо індекс оксигенації буде знижуватися, негативна динаміка буде зберігатися, підключимо дитину до ЕКМО», – каже завідувачка відділенням реанімації та інтенсивної терапії львівського «Охматдиту» Віра Приймакова.

Медики закликали батьків при перших симптомах коронавірусної інфекції звертатися до сімейного лікаря. Також повідомляється, що у ковід-відділенні львівського «Охматдиту» перебуває 13 дітей.

Нагадаємо, на початку вересня, за повідомленням Національної академії наук України, захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.

До слова, кількість госпіталізацій дітей в США з Covid-19 різко зросла з тих пір, як «Дельта»-варіант коронавірусу став переважаючим, проте нове дослідження показує, що припущення про більшу небезпеку і викликання більш важкої форми захворювання, необгрунтовані.

Раніше педіатр із британського Інституту дитячого здоров'я UCL Теренс Стівенсон заявив, що приблизно кожна сьома дитина відчуває постійні симптоми коронавірусу через три місяці після одужання.