«Тривалий ковід» у дітей. Cвітова медицина зіштовхнулася з новою проблемою

Симптоми «тривалого ковіду» можуть зникнути аж через пів року після одужання

Covid-19 пішов, а симптоми залишаються...

В Україні лише 3 жовтня зафіксовано Covid-19 у пів тисячі дітей. За даними Національної академії наук України частка дітей у загальній кількості хворих залишається у межах 10%, але з поширенням штаму «Дельта» цей показник зростає.

За статистикою, яку вже мають фахівців різних країн, частина дітей, які підхопили коронавірус, ризикують стикнутися із «тривалим ковідом» – станом, який нині активно вивчають лікарі західних країн. В Україні про цей стан лише починають говорити.

«Тривалий ковід» – синдром з понад 200 задокументованими симптомами. Це новий стан, і досі ще немає стандартизованого клінічного визначення діагнозу. – синдром з понад 200 задокументованими симптомами. Це новий стан, і досі ще немає стандартизованого клінічного визначення діагнозу.

Мовою цифр

Ще кілька місяців тому вважалося, що ризик «тривалого ковіду» у дітей набагато нижчий, ніж у дорослих. За результатами дослідження британських вчених, від 2% до 14% дітей віком 11-17 років все ще мали симптоми, викликані Covid-19, через 15 тижнів після формального одужання, тобто коли результат ПЛР був уже негативним.

За даними австралійських науковців, які вивчали питання шляхом моніторингу стану 151 дитини з переважно легким перебігом інфекції, 8% мали деякі стійкі симптоми впродовж восьми тижнів після одужання. Остаточно вони зникали через 3-6 місяців.

Ізраїльські дослідники мають інші цифри. За даними Міністерства охорони здоров’я країни, зібраними в ході опитування батьків 13 864 дітей віком 3-18 років, які одужали від коронавірусу, 11,2% повідомили про симптоми «тривалого ковіду». З них 1,8% дітей віком до 12 років та 4,6% дітей 12-18 років страждали від симптомів через пів року після хвороби. Ізраїльські дослідники зауважують, що ймовірність «тривалого ковіду» зростає з віком. МОЗ Ізраїлю також додає, що коронавірус викликає таку імунну відповідь, яка чинить шкоду самому організму, – принаймні, так у відомстві пояснюють, що деякі пацієнти продовжують відчувати різноманітні симптоми ще довго після того, як часток вірусу в їхніх організмах вже немає.

Австралійські дослідники наводять дані щодо частоти виникнення кожного з симптомів «тривалого ковіду» з огляду на вік хворих.

Симптоми «тривалого ковіду» серед дітей різного віку

Блакитним позначені показники дітей зі старшої вікової групи, віком 12-17 років, рожевим – молодшої, віком 5-11 років (Графіка The Lancet)

Професор Найджел Кертіс, спеціаліст із дитячих інфекційних хвороб з Дитячого науково-дослідного австралійського інституту Мердока, стверджує: варіант «дельта» не викликав у дітей тяжчого перебігу захворювання, ніж попередні штами, хоча його трансмісія призвела до вищих показників зараження.

Ізраїльський підхід

Ізраїль відомий не лише тим, що одним із перших у світі почав вакцинувати своїх жителів від Covid-19 та досяг значних успіхів в охопленні щепленнями. Це – одна з країн, які першими розпочали діагностувати та лікувати «тривалий ковід» у дорослих: є лікарі-терапевти, які спеціалізуються саме на цих станах, є клініки та відділення, де лікують таких пацієнтів. Нині ж медики у цій країні звернули увагу саме на маленьких пацієнтів, які страждають від «тривалого ковіду». Ізраїльські ЗМІ публікують історії дітей, які через «тривалий ковід» були змушені залишити спорт чи навіть школу – на місяць, два чи пів року, аж поки погане самопочуття не минало чи не наставало значне полегшення симптомів.

Таких історій чимало. Приміром, 15-річна Данія Аачі перехворіла на коронавірус рік тому у важкій формі. Її мама розповідає: «Я працюю вихователькою в садочку, донька одного разу прийшла допомогти мені та заразилася від хворої дитини. У неї піднялася температура до 39°С, вона не могла стояти на ногах. Симптоми не зникли навіть після одужання. Дівчина скаржилася на біль у грудях, запаморочення та спотворення смаку. Навіть зараз, через рік після хвороби, вона страждає від випадіння волосся й оніміння лівої руки».

Ізраїльські лікарі, які практикують, стверджують, що симптоматика згодом слабшає та зникає, але скільки часу це займає, їм невідомо. «Вірус викликає відстрочені ускладнення, – коментує лікар-терапевт Ліат Ашкеназі-Хофнунг, – і ми поки що не можемо сказати, скільки часу вони триватимуть. Тому на цей час не маю чим втішити хворих та їхніх батьків».

Поки світ шукає методи боротьби з «тривали ковідом» у дітей, в Україні його не досліджують. «Особисто я з таким не стикалася», – зізнається «Главкому» дитячий інфекціоніст з Мелітополя Надія Дребот.

Столичний дитячий інфекціоніст Сергій Крамарев, який щодня опікується «ковідними» дітьми, відзначає, що у його практиці траплявся «тривалий ковід» у маленьких пацієнтів. «Це кашель, який ніяк не минає, біль у грудях, тривалий час підвищена температура, втома. Інколи трапляються когнітивні розлади: дітям важко сконцентруватися, навчатися, вони погано запам’ятовують інформацію. Але однозначно у дітей перебіг «тривалого ковіду» значно легший, ніж у дорослих», – зазначив Крамарев.

Лікар також уточнив, що специфічного лікування синдрому не існує, його лікують симптоматично. Також призначають вітамінні комплекси, аби укріпити організм і допомогти йому швидше відновитися.

Дитячий лікар Ганна Горбань також пригадала випадок, коли дитина мала важкі ускладнення після перенесеного Covid-19.

Наталія Сокирчук, «Главком»