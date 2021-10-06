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    «Тривалий ковід» у дітей. Cвітова медицина зіштовхнулася з новою проблемою

    Пандемія
    Симптоми &laquo;тривалого ковіду&raquo; можуть зникнути аж через пів року після одужання - «Тривалий ковід» у дітей. Cвітова медицина зіштовхнулася з новою проблемою
    Симптоми «тривалого ковіду» можуть зникнути аж через пів року після одужання
    фото: kleinezeitung.at

    Covid-19 пішов, а симптоми залишаються...

    В Україні лише 3 жовтня зафіксовано Covid-19 у пів тисячі дітей. За даними Національної академії наук України частка дітей у загальній кількості хворих залишається у межах 10%, але з поширенням штаму «Дельта» цей показник зростає.

    За статистикою, яку вже мають фахівців різних країн, частина дітей, які підхопили коронавірус, ризикують стикнутися із «тривалим ковідом» станом, який нині активно вивчають лікарі західних країн. В Україні про цей стан лише починають говорити.

    «Тривалий ковід» синдром з понад 200 задокументованими симптомами. Це новий стан, і досі ще немає стандартизованого клінічного визначення діагнозу.

    Мовою цифр

    Ще кілька місяців тому вважалося, що ризик «тривалого ковіду» у дітей набагато нижчий, ніж у дорослих. За результатами дослідження британських вчених, від 2% до 14% дітей віком 11-17 років все ще мали симптоми, викликані Covid-19, через 15 тижнів після формального одужання, тобто коли результат ПЛР був уже негативним.

    За даними австралійських науковців, які вивчали питання шляхом моніторингу стану 151 дитини з переважно легким перебігом інфекції, 8% мали деякі стійкі симптоми впродовж восьми тижнів після одужання. Остаточно вони зникали через 3-6 місяців.

    Ізраїльські дослідники мають інші цифри. За даними Міністерства охорони здоров’я країни, зібраними в ході опитування батьків 13 864 дітей віком 3-18 років, які одужали від коронавірусу, 11,2% повідомили про симптоми «тривалого ковіду». З них 1,8% дітей віком до 12 років та 4,6% дітей 12-18 років страждали від симптомів через пів року після хвороби. Ізраїльські дослідники зауважують, що ймовірність «тривалого ковіду» зростає з віком. МОЗ Ізраїлю також додає, що коронавірус викликає таку імунну відповідь, яка чинить шкоду самому організму, принаймні, так у відомстві пояснюють, що деякі пацієнти продовжують відчувати різноманітні симптоми ще довго після того, як часток вірусу в їхніх організмах вже немає.

    Австралійські дослідники наводять дані щодо частоти виникнення кожного з симптомів «тривалого ковіду» з огляду на вік хворих.

    Симптоми «тривалого ковіду» серед дітей різного віку

    Блакитним позначені показники дітей зі старшої вікової групи, віком 12-17 років, рожевим – молодшої, віком 5-11 років (Графіка The Lancet)

    Блакитним позначені показники дітей зі старшої вікової групи, віком 12-17 років, рожевим – молодшої, віком 5-11 років (Графіка The Lancet)

    Професор Найджел Кертіс, спеціаліст із дитячих інфекційних хвороб з Дитячого науково-дослідного австралійського інституту Мердока, стверджує: варіант «дельта» не викликав у дітей тяжчого перебігу захворювання, ніж попередні штами, хоча його трансмісія призвела до вищих показників зараження.

    Ізраїльський підхід

    Ізраїль відомий не лише тим, що одним із перших у світі почав вакцинувати своїх жителів від Covid-19 та досяг значних успіхів в охопленні щепленнями. Це – одна з країн, які першими розпочали діагностувати та лікувати «тривалий ковід» у дорослих: є лікарі-терапевти, які спеціалізуються саме на цих станах, є клініки та відділення, де лікують таких пацієнтів. Нині ж медики у цій країні звернули увагу саме на маленьких пацієнтів, які страждають від «тривалого ковіду». Ізраїльські ЗМІ публікують історії дітей, які через «тривалий ковід» були змушені залишити спорт чи навіть школу – на місяць, два чи пів року, аж поки погане самопочуття не минало чи не наставало значне полегшення симптомів.

    Таких історій чимало. Приміром, 15-річна Данія Аачі перехворіла на коронавірус рік тому у важкій формі. Її мама розповідає: «Я працюю вихователькою в садочку, донька одного разу прийшла допомогти мені та заразилася від хворої дитини. У неї піднялася температура до 39°С, вона не могла стояти на ногах. Симптоми не зникли навіть після одужання. Дівчина скаржилася на біль у грудях, запаморочення та спотворення смаку. Навіть зараз, через рік після хвороби, вона страждає від випадіння волосся й оніміння лівої руки».

    Ізраїльські лікарі, які практикують, стверджують, що симптоматика згодом слабшає та зникає, але скільки часу це займає, їм невідомо. «Вірус викликає відстрочені ускладнення, – коментує лікар-терапевт Ліат Ашкеназі-Хофнунг, – і ми поки що не можемо сказати, скільки часу вони триватимуть. Тому на цей час не маю чим втішити хворих та їхніх батьків».

    Поки світ шукає методи боротьби з «тривали ковідом» у дітей, в Україні його не досліджують. «Особисто я з таким не стикалася», – зізнається «Главкому» дитячий інфекціоніст з Мелітополя Надія Дребот.

    Столичний дитячий інфекціоніст Сергій Крамарев, який щодня опікується «ковідними» дітьми, відзначає, що у його практиці траплявся «тривалий ковід» у маленьких пацієнтів. «Це кашель, який ніяк не минає, біль у грудях, тривалий час підвищена температура, втома. Інколи трапляються когнітивні розлади: дітям важко сконцентруватися, навчатися, вони погано запам’ятовують інформацію. Але однозначно у дітей перебіг «тривалого ковіду» значно легший, ніж у дорослих», – зазначив Крамарев.

    Лікар також уточнив, що специфічного лікування синдрому не існує, його лікують симптоматично. Також призначають вітамінні комплекси, аби укріпити організм і допомогти йому швидше відновитися.

    Дитячий лікар Ганна Горбань також пригадала випадок, коли дитина мала важкі ускладнення після перенесеного Covid-19.

    Наталія Сокирчук, «Главком»

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    Теги: Ізраїль діти медицина лікар хвороби вірус коронавірус
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    «Тривалий ковід» у дітей. Cвітова медицина зіштовхнулася з новою проблемою