Covid-19 на Львівщині: у лікарні перебуває рекордна кількість дітей (фото)

У Охматдиті рекомендували батькам при підозрі на коронавірус у дитини звернутися до сімейного лікаря

Усі діти розпочали лікування за протоколами та не потребують інтенсивної терапії та реанімації

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит наразі перебуває 41 дитина з підтвердженим Covid-19 – це рекордна кількість за увесь час пандемії. Про це йдеться у повідомленні лікарні у соцмережі.

«Саме стільки сьогодні у нас дітей у нашому особливому відділенні. Це діти від кількох місяців і до 18 років», – зазначається у повідомленні.

В Охматдиті уточнили, що усі діти розпочали лікування за протоколами та не потребують інтенсивної терапії та реанімації, Covid-команда стежить за їх станом.

фото: Тарас Жиравецький/Facebook

У Охматдиті рекомендували батькам при підозрі на коронавірус у дитини звернутися до сімейного лікаря. «Якщо стан дитини важкий, телефонуйте у «швидку» та повідомте про підозру на Covid-19. Усіх дітей з Львівської області з підозрою на Covid-19 везуть до нас», – йдеться у повідомленні.

Динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус та кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів у Львові наближає місто до «червоної» епідеміологічної зони. На цьому наголосив міський голова Львова Андрій Садовий,

До слова, у Львові від коронавірусу рятували п’ятирічну дитину, легені якої були уражені на 80%.

Нагадаємо, на початку вересня, за повідомленням Національної академії наук України, захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.

До слова, кількість госпіталізацій дітей у США з Covid-19 різко зросла з тих пір, як «Дельта»-варіант коронавірусу став переважаючим, проте нове дослідження показує, що припущення про більшу небезпеку та викликання більш важкої форми захворювання, необгрунтовані.

Раніше педіатр із британського Інституту дитячого здоров'я UCL Теренс Стівенсон заявив, що приблизно кожна сьома дитина відчуває постійні симптоми коронавірусу через три місяці після одужання.