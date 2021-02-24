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    Як Полтавщина зустрічала індійську вакцину (фото)

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    Полтавщина отримала 19300 доз вакцини Oxford/AstraZeneca індійського виробника - Як Полтавщина зустрічала індійську вакцину (фото)
    Полтавщина отримала 19300 доз вакцини Oxford/AstraZeneca індійського виробника
    Фото: Полтавська ОДА

    Вакцинація розпочнеться 25 лютого за підготовленими списками добровольців

    Полтавщина отримала 19300 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) індійського виробника для вакцинації від коронавірусу. Вакцинація розпочнеться вже наступного дня 25 лютого за підготовленими списками добровольців, в першу чергу медиків.

    «Вакцинація розпочнеться завтра. На першому етапі заплановано щепити понад 6700 людей, серед яких понад 4 тисячі медиків. Це – працівники мобільних бригад із вакцинації; лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим на Covid-19; працівники екстреної медичної допомоги, а також працівники та мешканці спеціалізованих інтернатних закладів. Щеплення – безплатне й добровільне за попередньо підготовленими списками», – повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

    Для вакцинації на першому етапі буде залучено дві мобільні бригади з імунізації. Вони пройшли спеціальне навчання з тренерами Європейського офісу ВООЗ та ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

    Вони вакцинуватимуть медичних працівників 28-ми перепрофільованих лікарень для лікування хворих на коронавірус.

    Для роботи цих бригад в лікарнях області створено п'ять тимчасових пунктів щеплень. Сюди буде виїздити бригада згідно складеного графіка. Також медики, які лікують хворих на Covid-19 та працівники екстреної меддопомоги будуть організовано підвозитися до вказаних пунктів щеплень.

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    Як Полтавщина зустрічала індійську вакцину (фото)
    Як Полтавщина зустрічала індійську вакцину (фото)
    Як Полтавщина зустрічала індійську вакцину (фото)
    Як Полтавщина зустрічала індійську вакцину (фото)
    Як Полтавщина зустрічала індійську вакцину (фото)

    Також, 24 лютого, Київщина отримала 16,6 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca. І сьогодні ж в області стартувала кампанія з вакцинації. Розпочалася вона на базі Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

    Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

    Теги: Полтавщина щеплення вакцинація ВООЗ Олег Синєгубов коронавірус
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