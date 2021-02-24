Як Полтавщина зустрічала індійську вакцину (фото)

Вакцинація розпочнеться 25 лютого за підготовленими списками добровольців

Полтавщина отримала 19300 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) індійського виробника для вакцинації від коронавірусу. Вакцинація розпочнеться вже наступного дня 25 лютого за підготовленими списками добровольців, в першу чергу медиків.

«Вакцинація розпочнеться завтра. На першому етапі заплановано щепити понад 6700 людей, серед яких понад 4 тисячі медиків. Це – працівники мобільних бригад із вакцинації; лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим на Covid-19; працівники екстреної медичної допомоги, а також працівники та мешканці спеціалізованих інтернатних закладів. Щеплення – безплатне й добровільне за попередньо підготовленими списками», – повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Для вакцинації на першому етапі буде залучено дві мобільні бригади з імунізації. Вони пройшли спеціальне навчання з тренерами Європейського офісу ВООЗ та ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

Вони вакцинуватимуть медичних працівників 28-ми перепрофільованих лікарень для лікування хворих на коронавірус.

Для роботи цих бригад в лікарнях області створено п'ять тимчасових пунктів щеплень. Сюди буде виїздити бригада згідно складеного графіка. Також медики, які лікують хворих на Covid-19 та працівники екстреної меддопомоги будуть організовано підвозитися до вказаних пунктів щеплень.

Також, 24 лютого, Київщина отримала 16,6 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca. І сьогодні ж в області стартувала кампанія з вакцинації. Розпочалася вона на базі Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.