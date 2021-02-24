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    Перша пішла: у Вінниці вакцину від Covid-19 отримала сімейна лікарка

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    Людмила Миколаївна вакцинуватиме інших &ndash; вона із мобільної бригади - Перша пішла: у Вінниці вакцину від Covid-19 отримала сімейна лікарка
    Людмила Миколаївна вакцинуватиме інших – вона із мобільної бригади
    фото: naparise.com

    Сьогодні планують вакцинувати 14 медичних працівників

    У Вінниці вакцинацію від коронавіурсу першою отримала сімейна лікарка Людмила Бойко

    «Сьогодні ж саме Людмила Миколаївна вакцинуватиме інших – вона із мобільної бригади – однієї із 20», – написав на своїй сторінці у Facebook голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

    Вакцинували жінку о 14:38. «Її бригада – жіноча. Про вакцину – сімейна лікарка Людмила Бойко на відео розповідає сама. У кабінеті щеплення Вінницького регіонального гепатологічного центру сьогодні планують вакцинувати 14 медичних працівників», – написав очільник області.

    Нагадаємо, індійську вакцину від коронавірусу CoviShield однією з перших доставили в Черкаси.

    Туди привезли 16 200 доз вакцин. Її доставили на склад однієї з фармацевтичних компаній. Очікується, що сьогодні вакцинують перших 100 медиків в обласній лікарні. Першим вакцинували лікаря-анестезіолога Євгена Горенка, який розповів, чому вирішив робити щеплення. «Вакцинація є одним із маркерів цивілізованості. Я виступаю за вакцинацію, бо краще запобігти, ніж лікувати. На жаль, ми бачили дуже багато поганих моментів, є пацієнти, які відмовляються від вакцинації», – сказав він.

    Теги: Вінниччина вакцинація коронавірус
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