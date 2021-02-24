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    На Київщині стартувала кампанія з вакцинації: хто отримав перше ковід-щеплення (фото)

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    Завідувачка дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні першою отримала щеплення від коронавірусу - На Київщині стартувала кампанія з вакцинації: хто отримав перше ковід-щеплення (фото)
    Завідувачка дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні першою отримала щеплення від коронавірусу
    Фото: Київська ОДА

    Кампанія з вакцинації розпочалася на базі Броварської багатопрофільної клінічної лікарні

    Сьогодні, 24 лютого, Київщина отримала 16,6 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca. І сьогодні ж в області стартувала кампанія з вакцинації. Розпочалася вона на базі Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

    Першою в області щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні. Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

    «Перебіг коронавірусної хвороби може бути дуже важким і навіть призвести до смерті пацієнта. Ми, медичні працівники, кожного дня бачимо наслідки Covid-19. Вакцинування формує імунітет до вірусу та допомагає попередити інфікування. Проте навіть, якщо ви й захворієте, то перенесете хворобу значно легше. Саме тому я прийняла для себе рішення отримати щеплення і навіть встигла зробити це на самому початку вакцинальної кампанії в області», – зазначила лікарка.

    В області першочергово провакцинують працівників мобільних бригад із імунізації.

    Надалі на першому етапі щеплення проти коронавірусу отримають 3657 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на коронавірус.

    Як зазначила профільна заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак, на Київщині для вакцинації на першому етапі задіяно 23 мобільні бригади з імунізації. Саме вони й проведуть щеплення медичним працівникам із 27 госпітальних баз.

    Щербак резюмувала, що першу хвилю вакцинації у регіоні планують завершити вже через два-три тижні.

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    На Київщині стартувала кампанія з вакцинації: хто отримав перше ковід-щеплення (фото)
    На Київщині стартувала кампанія з вакцинації: хто отримав перше ковід-щеплення (фото)
    На Київщині стартувала кампанія з вакцинації: хто отримав перше ковід-щеплення (фото)

    Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину від Covid-19. Серед них і Київщина.

    Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

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    Теги: лікар Київщина щеплення вакцинація коронавірус
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