На Київщині стартувала кампанія з вакцинації: хто отримав перше ковід-щеплення (фото)

Кампанія з вакцинації розпочалася на базі Броварської багатопрофільної клінічної лікарні

Сьогодні, 24 лютого, Київщина отримала 16,6 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca. І сьогодні ж в області стартувала кампанія з вакцинації. Розпочалася вона на базі Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

Першою в області щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні. Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

«Перебіг коронавірусної хвороби може бути дуже важким і навіть призвести до смерті пацієнта. Ми, медичні працівники, кожного дня бачимо наслідки Covid-19. Вакцинування формує імунітет до вірусу та допомагає попередити інфікування. Проте навіть, якщо ви й захворієте, то перенесете хворобу значно легше. Саме тому я прийняла для себе рішення отримати щеплення і навіть встигла зробити це на самому початку вакцинальної кампанії в області», – зазначила лікарка.

В області першочергово провакцинують працівників мобільних бригад із імунізації.

Надалі на першому етапі щеплення проти коронавірусу отримають 3657 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на коронавірус.

Як зазначила профільна заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак, на Київщині для вакцинації на першому етапі задіяно 23 мобільні бригади з імунізації. Саме вони й проведуть щеплення медичним працівникам із 27 госпітальних баз.

Щербак резюмувала, що першу хвилю вакцинації у регіоні планують завершити вже через два-три тижні.

Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину від Covid-19. Серед них і Київщина.

Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

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