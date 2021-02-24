«Ми не хочемо більше хоронити наших колег»: перша вакцинова лікарка Вінниччини поділилася своїми відчуттями

Далеко на всі лікарі станом на сьогодні дали згоду на вакцинацію

Сьогодні на Вінниччині розпочалась вакцинація від коронавірусу.

Першою о 14:38 вакцину вкололи лікарці міського ЦПМСД №5 Людмилі Бойко. Уже за півгодини вона спілкувалась із журналістами. Каже, переноситься вакцина краще за інші, які раніше робила – від грипу, дифтерії та правця, повідомляє NaПарижі.

«Не відбувається практично нічого. Я вакцинувалася від грипу, від дифтерії, правця і можу сказати, що ця вакцина переноситься набагато краще, больові відчуття менші. Вважаю, що вакцинація – це єдиний спосіб, який може призупинити поширення інфекційних хвороб, в тому числі Covid-19, що це зупинить тягар смертей та інвалідності, до яких призводять тяжкі випадки коронавірусу. Ми не хочемо більше хоронити наших колег, наших рідних, тому я, побувавши на тренінгу у Києві, де з нами займалися представники ВООЗ і МОЗ, після лекцій, вирішила, що я остаточно – тільки за вакцинацію і довіряю цій вакцині», – наголосила лікарка.

Відповідно до затвердженого плану-маршруту, на першому етапі вакцинуватимуть мобільні бригади, які, власне, й будуть проводити вакцинацію надалі. Першою у Вінниці сьогодні вакцинували мобільну бригаду, що діє на базі міського ЦПМСД №5. Потім усі ці медики вакцинуватимуть працівників МКЛ №1 та першого міського пологового будинку.

От тільки далеко на всі лікарі станом на сьогодні дали згоду на вакцинацію. Таких, за словами координатора з організації та проведення вакцинації у Вінницькій області, заступника директора департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОДА Тетяни Бондаренко, поки що, близько 35%, тобто приблизно 4 тисячі медиків, які працюють у ковідних закладах.

«Але ми продовжуємо кампанію по інформуванню медиків. Наголошую: вакцинація тільки добровільна. Вони отримають інформовану згоду, підписують її. Наше завдання зараз - донести максимум інформації до медиків. Ми разом з вакциною отримали інструкцію з її використання, сертифікати якості, реєстраційні сертифікати, всю необхідну документацію, щоб впевнитись, що вакцина зареєстрована, якісна, що вона пройшла необхідні кроки до використання. Ці документи надаються кожній мобільній бригаді - копії сертифіката якості і всі, хто прийде на вакцинацію, зможуть їх побачити», – говорить Т.Бондаренко.

За її словами, далі будуть щеплювати усі 20 мобільних бригад, які працюватимуть на першому етапі вакцинації в області. А до 10 березня Вінниччина розраховує отримати наступну партію вакцини. Загалом в області буде її 54 тисячі доз.

Нагадаємо, індійську вакцину від коронавірусу CoviShield однією з перших доставили в Черкаси.Туди привезли 16 200 доз вакцин. Її доставили на склад однієї з фармацевтичних компаній. Очікується, що сьогодні вакцинують перших 100 медиків в обласній лікарні. Першим вакцинували лікаря-анестезіолога Євгена Горенка, який розповів, чому вирішив робити щеплення. «Вакцинація є одним із маркерів цивілізованості. Я виступаю за вакцинацію, бо краще запобігти, ніж лікувати. На жаль, ми бачили дуже багато поганих моментів, є пацієнти, які відмовляються від вакцинації», – сказав він.