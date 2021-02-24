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    На Закарпатті лютує мутований коронавірус – хворі втрачають слух

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    Лікарі відзначають й значне помолодшання вікової групи ризику - На Закарпатті лютує мутований коронавірус – хворі втрачають слух
    Лікарі відзначають й значне помолодшання вікової групи ризику
    Ілюстраційне фото

    Зі слів медиків, пройшла не тільки мутація вірусу, а й адаптація до лікування

    Медики Закарпаття повідомили про нові симптоми у пацієнтів з коронавірусом є нові симптоми: глухота, діарея та блювання.

    Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний на брифінгу.

    «Медики, котрі працюють з ковідними хворими, говорять про мутацію вірусу, зокрема, називають нехарактерні симптоми – це блювота, діарея та глухота. Якщо раніше, ще пів року тому, йшлося про втрату нюху та смаку, то зараз коронавірус проявляється по-іншому. Якщо раніше в одиниць фіксувалися такі прояви, як блювота, діарея – зараз це стало відбуватися частіше. Також медики говорять про порушення слуху, таку приглухуватість. Тобто, симптоми інші, не класичні, як ми бачили пів року тому», – повідомили в ОДА.

    Пшеничний зазначив, що зі слів медиків, пройшла не тільки мутація вірусу, а й адаптація до лікування.

    «Covid-19 зараз не настільки чутливий до тих методів лікування, якими ми користувалися ще пару місяців назад. Тому так багато важких пацієнтів у лікарнях. Також медики відзначають іншу швидкоплинність процесу хвороби, викликаною мутованим коронавірусом», – зауважив він.

    За його словами, коли раніше у групу ризику відносили людей 60+, то зараз статистика коронавірусу омолодилася. В групу ризику тепер відносять людей з категорії після 55 років.

    Також кардіологи назвали головну «мішень» нового штаму коронавірусу.

    Теги: Закарпаття статистика хвороби коронавірус
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