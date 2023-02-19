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Колишній президент США Джиммі Картер відмовився від подальшого лікування

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Колишній президент США Джиммі Картер відмовився від подальшого лікування
фото з відкритих джерел

Останнім часом 98-річний політик серйозно хворів

39-й президент Сполучених Штатів Америки Джиммі Картер відмовився від лікування у медичних закладах та переїхав до домашнього хоспісу в місті Плейнс у штаті Джорджія. Про це повідомляє AP з посиланням на Центр Картера, започаткований колишнім американським лідером.

У 2015 році йому діагностували меланому - злоякісну пухлину, яка поширилася на печінку та мозок, але він пройшов курс лікування і згодом оголосив, що не хворий на рак. У наступні роки колишній американський лідер неодноразово потрапляв до лікарні через переломи, спричинені падіннями.

Як відомо, Джиммі Картер, який обіймав посаду президента США з 1977 до 1981 рр., побив рекорд довгожительства серед американських лідерів. Тільки кілька президентів США подолали позначку в 90 років. Це 41-й американський президент Буш-старший,  другий очільник Білого дому Джон Адамс, 38-й американський лідер Джеральд Форд і 40-й президент США Рональд Рейган.

Після відставки Картер продовжив займатися гуманітарними проектами у рамках Центр Картера. Він також відомий правозахисною діяльністю. 2002 року Джиммі Картер отримав Нобелівську премію миру.

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Теги: хвороба США політика

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