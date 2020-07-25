В Ізраїлі розробили пристрій, який може виявити коронавірус за 30 секунд



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Людина видихає повітря в пластиковий пакет з сенсорними чіпами, які здатні «вловити запах» вірусу Фото: medicalxpress

Новий респіраторний тест не замінить лабораторні, але є інструментом масового скринінгу

Ізраїльська стартап-компанія NanoScent і Медичний центр Шиба проводять випробування інноваційного пристрою, здатного виявити коронавірус протягом 30 секунд.

Про це повідомляє medicalxpress.

Людина видихає повітря в пластиковий пакет з сенсорними чіпами, які здатні «вловити запах» вірусу.

Справа в тому, що, поряд з такими симптомами, як висока температура або порушення функції легенів, віруси змінюють запах тіла і дихання. Після аналізу дихання приблизно 1000 ізраїльських пацієнтів з Covid-19 фірма NanoScent змогла виявити запахи, пов’язані з вірусом.

«У кожної хвороби є свої особливості; деякі з них несуттєві, інші - значні. Covid-19 вражає верхні відділи дихальної системи, тобто носову порожнину, легені і мигдалини», - повідомив головний виконавчий директор NanoScent Орен Гавріель.

Він також пояснив, що деякі дослідження, проведені в лабораторії і на свинях, показали, що за допомогою аналізу назального секрету можна виявити інших представників сімейства коронавірусів, таких як Sars-CoV і Mers-CoV, на ранніх стадіях.

«З біологічної точки зору, різні віруси вражають різні області тіла. Коронавірус розвивається в носовій порожнині. Тому запах носового дихання інфікованої людини змінюється», - повідомив Гавріель.

Новий респіраторний тест не замінить лабораторні, але є інструментом масового скринінгу, який може допомогти людям знайти «впевненість, щоб повернутися і діяти як зазвичай».

Тест починається з декількох коротких запитань про вплив Covid-19 і симптоми, що відображаються на телефоні людини, який проводить процедуру.

Потім випробувані вдихають через ніс, затримують дихання, закривають одну ніздрю і видихають через іншу в невелику ємність, яка називається «Повітряна пастка». Ця пастка вставляється в Scent Reader, маленький прямокутний пристрій, який тихо завібрує, висмоктуючи повітря з пакета. Через кілька секунд результати з’являються на телефоні.

До слова, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.

Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

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До слова, у Британії заявили, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу.

Слідом за Великою Британією США і Канада звинуватили Росію у спробі вкрасти дані про розробку вакцин від Covid-19. Агентство національної безпеки (АНБ) США звинуватило Росію в кібератаці з цією метою, аналогічну заяву зробив канадський Центр безпеки комунікацій (Cyber Center), який підпорядковується Міноборони країни.

Джерело: Еспресо ТВ