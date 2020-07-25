На Волині через спалах Covid-19 закрили швейну фабрику



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У Нововолинську коронавірус підхопили шестеро працівників швейної фабрики

Станом на 24 липня у Волинській області є три спалахи коронавірусу

У Нововолинську через спалах коронавірусної інфекції 20 липня закрили швейну фабрику.

Про це у п’ятницю, 24 липня, повідомили у Волинській ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що станом на 24 липня в області є три спалахи коронавірусу. Один із них – на Нововолинській швейній фабриці. Загалом захворіли шестеро працівників фабрики та двоє контактних осіб.

«Встановили коло контактних осіб – 32. Усі вони знаходяться під домашнім спостереженням. Підприємство припинило діяльність у понеділок, 20 липня», - відзначила Янко.

Нагадаємо, на Рівненщині спалах коронавірусу в психлікарні: заразилося 12 людей.

Також у курортній Рибаківці стався спалах коронавірусу: виявили 15 хворих.

Зазначимо, що за добу 23 липня найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.

Як вже відомо, у четвер, 23 липня, на Covid-19 в Україні захворіло 972 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 63929

Одужали 35497

Хворіють 26842

Померли 1590

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Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії.