  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    На Волині через спалах Covid-19 закрили швейну фабрику

    • Розсилка
    <p>У Нововолинську коронавірус підхопили шестеро працівників швейної фабрики</p> - На Волині через спалах Covid-19 закрили швейну фабрику

    У Нововолинську коронавірус підхопили шестеро працівників швейної фабрики

    Станом на 24 липня у Волинській області є три спалахи коронавірусу

    У Нововолинську через спалах коронавірусної інфекції 20 липня закрили швейну фабрику.

    Про це у п’ятницю, 24 липня, повідомили у Волинській ОДА.

    Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що станом на 24 липня в області є три спалахи коронавірусу. Один із них – на Нововолинській швейній фабриці. Загалом захворіли шестеро працівників фабрики та двоє контактних осіб.

    «Встановили коло контактних осіб – 32. Усі вони знаходяться під домашнім спостереженням. Підприємство припинило діяльність у понеділок, 20 липня», - відзначила Янко.

    Нагадаємо, на Рівненщині спалах коронавірусу в психлікарні: заразилося 12 людей. 

    Також у курортній Рибаківці стався спалах коронавірусу: виявили 15 хворих.

    Зазначимо, що за добу 23 липня найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях. 

    Як вже відомо, у четвер, 23 липня, на Covid-19 в Україні захворіло 972 особи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      63929
    • Одужали
      35497
    • Хворіють
      26842
    • Померли
      1590

    Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії. 

    завод Волинська область коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ