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    Здоров'я

    На Закарпатті госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

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    Тести на&nbsp;грип у хворої виявилися негативними - На Закарпатті госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
    Тести на грип у хворої виявилися негативними

    Жінка нещодавно повернулася з Італії

    У Закарпатській області жінку, яка повернулася з туристичної поїздки по Італії, госпіталізували з підозрою на коронавірусну інфекцію.

    Про це у п’ятницю повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації.

    За наявними даними, жінка повернулася із Італії 2 березня, а вже 5 березня її доставили до обласної інфекційної лікарні з високою температурою.

    Тести на грип виявилися негативними. Наразі її аналізи відправили до лабораторії Києва, аби вилучити підозру на зараження коронавірусом.

    «Стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури тіла немає. Контактні особи знаходяться на обсервації удома — під контролем епідеміологів»,-заявили у Закарпатській ОДА.

    До слова, Україна заборонила в'їзд жителям ОРДЛО з симптомами коронавірусу.

    Як відомо, підозра на коронавірус у дев'яти українців не підтвердилася. Станом на 6 березня в Україні зареєстровано лише один випадок захворювання на Covid-19.

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