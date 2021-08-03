Науковці підтвердили нову небезпеку коронавірусу

Як з'ясували фахівці, коронавірус збільшував ризик гострого інфаркту міокарда та інсульту в перші два тижні після захворювання приблизно утричі

Вчені провели найбільше дослідження в світі про зв'язок коронавірусу з серцево-судинними захворюваннями

У перші два тижні після інфікування коронавірусом значно збільшується ризик серцевого нападу й ішемічного інсульту, заявили вчені зі шведського Університету Умео. Про це повідомляється в науковій статті журналу Lancet.

Для того, щоб з'ясувати вплив інфекції на серце, експерти провели дослідження, в якому взяли участь понад 86 тис. осіб.

«Це є найбільшим дослідженням в світі про зв'язок коронавірусу з серцево-судинними захворюваннями», – наголошується в статті.

Зазначається, що вчені порівнювали частоту інфаркту міокарда та інсульту у пацієнтів з Covid-19 з частотою порушень серцево-судинної системи у людей з контрольної групи (348 тис. осіб) в період з 1 лютого по 14 вересня 2020 року.

Як з'ясували фахівці, коронавірус збільшував ризик гострого інфаркту міокарда та інсульту в перші два тижні після захворювання приблизно утричі.

«Така залежність зберігалася навіть з урахуванням таких факторів, як супутні захворювання, вік, стать і соціально-економічні чинники», – зазначили науковці.

Як відомо, дослідження виявило суттєве погіршення розумових здібностей у пацієнтів, які перехворіли на Covid-19.

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Нагадаємо, учені з’ясували, чому деякі люди не хворіють на коронавірус або переносять хворобу в безсимптомній формі. Виявляється, в цьому винен ген HLA-DRB1 * 04: 01, який був виявлений у більшості пацієнтів, які перехворіли безсимптомно.