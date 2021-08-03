За добу в Україні виявлено понад 800 нових випадків коронавірусу

У понеділок в Україні госпіталізовано 334 особи

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 254 361 особа

За минулу добу, 2 серпня, в Україні зафіксовано 827 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 68, медпрацівників – 26). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 334 особи, летальних випадків – 26, одужало – 533 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 19 946 осіб,

методом ІФА – 8 229 осіб,

експрес-тестами – 11 447 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 254 361 особа;

одужало – 2 187 703 особи;

летальних випадків – 52 981;

проведено ПЛР-тестувань – 11 424 130.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях

Нагадаємо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.

Як відомо, кількість повністю вакцинованих від Covid-19 українців перевищила 2 млн.