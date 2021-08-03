  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    За добу в Україні виявлено понад 800 нових випадків коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У понеділок в Україні госпіталізовано 334 особи - За добу в Україні виявлено понад 800 нових випадків коронавірусу
    У понеділок в Україні госпіталізовано 334 особи
    Фото з відкритих джерел

    За весь час пандемії в Україні захворіло 2 254 361 особа

    За минулу добу, 2 серпня, в Україні зафіксовано 827 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 68, медпрацівників – 26). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 334 особи, летальних випадків – 26, одужало – 533 особи.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 19 946 осіб,
    • методом ІФА – 8 229 осіб,
    • експрес-тестами – 11 447 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 254 361 особа;
    • одужало – 2 187 703 особи;
    • летальних випадків – 52 981;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 424 130.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях

    Нагадаємо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

    До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.

    Як відомо, кількість повністю вакцинованих від Covid-19 українців перевищила 2 млн.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За добу в Україні виявлено понад 800 нових випадків коронавірусу