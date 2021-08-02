У Києві зростає захворюваність на грип серед дітей

За минулий тиждень на грип і ГРВІ в Києві захворіло 2634 дитини

До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 286 осіб

У Києві за минулий тиждень, з 26 липня по 1 серпня, зареєстровано 4861 хворого на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 78,1%. Наразі показник захворюваності становить 164,1. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

Загалом у столиці спостерігається незначне зростання захворюваності на 5,1% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 2634 (зростання на 8,3%), дорослих – 2227 осіб (зростання на 1,1%).

У структурі захворюваності діти становлять 54,2%, а на попередньому тижні – 52,5%. Із них 35,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 7,9% – зареєстровано 938 випадків.

До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 286 осіб, серед госпіталізованих – 121 дитина.

Нагадаємо, за тиждень з 19 по 25 липня в Києві було зареєстровано 4 634 хворих на грип і ГРВІ.

Як повідомлялося, за минулу добу, 1 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 62 людей.

Нещодавно в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Згодом помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта». Він був лікарем і не виїжджав за межі України.

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