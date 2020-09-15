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    Здоров'я

    Офіційно. У Кернеса коронавірус, стан тяжкий

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    Геннадій Кернес лікується у 17 міській лікарні Харкова - Офіційно. У Кернеса коронавірус, стан тяжкий
    Геннадій Кернес лікується у 17 міській лікарні Харкова

    Прогнозів щодо строків одужання Кернеса медики поки не дають

    Мер Харкова Геннадій Кернес перебуває з 10 вересня у 17 міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

    Про це повідомив ЗМІ 15 вересня на брифінгу директор Департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, передає Укрінформ.

    «Вчора ввечері після того фейку, який розповсюдив один Телеграм-канал, мер викликав мене в 17 лікарню, він там, ми це підтверджуємо. Він дуже багато і голосно сміявся з того, що було розповсюджено в інтернеті. Він попрохав мене зустрітися з вами і розповісти все. Він підтверджує коронавірус і викликане ним двостороннє запалення легенів. Ні про яку кому, ні про який набряк мозку не йдеться», - заявив Сидоренко.

    Він зазначив, що стан Кернеса лікарі називають стабільно тяжким.

    «Оскільки це Covid, стан стабільно важкий», - сказав Сидоренко. Прогнозів щодо строків одужання медики поки не дають.

    При цьому, наголосив Сидоренко, про лікування за кордоном і транспортування в Ізраїль, як повідомляється в одному з Телеграм-каналів, узагалі не йдеться. «В цьому просто немає потреби. Його лікують харківські фахівці», - сказав директор департаменту.

    Відповідаючи на запитання про можливий вихід із виборчого процесу, Сидоренко наголосив, що Кернес висуватиметься. «Від блоку імені Кернеса піде один кандидат і виграє ці вибори – це Кернес», - заявив він.

    На запитання, скільки людей визначено як контактне коло, він не зміг відповісти, зазначивши, що це «навіть більше ніж десятки і всі проходять тестування.

    Також він зазначив, що сесія міськради, яку перенесли на тиждень, не була призначена на 23 вересня. «Розпорядження про її скликання не було, це був план. Він тим і хороший, що його можна змінити. Мер теж готується до сесії, теж працює з документами, їх уважно читає, і йому потрібен час на цю роботу», - зазначив Сидоренко.

    Також Сидоренко не висловив припущень щодо того, коли й де інфікувався мер. «Ми про це не говорили. В мене теж був коронавірус, а коли я навіть поняття не маю, не знав, поки не здав тест на антитіла», - заявив Сидоренко.

    Раніше стало відомо, що харківський мер не з'являється на публіці близько трьох тижнів і лікується в 17 міськлікарні, що визначена опорною для лікування хворих з коронавірусом.

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