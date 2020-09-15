Офіційно. У Кернеса коронавірус, стан тяжкий



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Геннадій Кернес лікується у 17 міській лікарні Харкова

Прогнозів щодо строків одужання Кернеса медики поки не дають

Мер Харкова Геннадій Кернес перебуває з 10 вересня у 17 міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

Про це повідомив ЗМІ 15 вересня на брифінгу директор Департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, передає Укрінформ.

«Вчора ввечері після того фейку, який розповсюдив один Телеграм-канал, мер викликав мене в 17 лікарню, він там, ми це підтверджуємо. Він дуже багато і голосно сміявся з того, що було розповсюджено в інтернеті. Він попрохав мене зустрітися з вами і розповісти все. Він підтверджує коронавірус і викликане ним двостороннє запалення легенів. Ні про яку кому, ні про який набряк мозку не йдеться», - заявив Сидоренко.

Він зазначив, що стан Кернеса лікарі називають стабільно тяжким.

«Оскільки це Covid, стан стабільно важкий», - сказав Сидоренко. Прогнозів щодо строків одужання медики поки не дають.

При цьому, наголосив Сидоренко, про лікування за кордоном і транспортування в Ізраїль, як повідомляється в одному з Телеграм-каналів, узагалі не йдеться. «В цьому просто немає потреби. Його лікують харківські фахівці», - сказав директор департаменту.