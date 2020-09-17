Стан тяжкий. Стали відомі деталі шпиталізації Кернеса до німецької лікарні
Павло Фукс стверджує, що Геннадій Кернес у свідомості
Міського голову Харкова Геннадія Кернеса в ніч на 17 вересня привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Про це повідомив бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс.
«Близько години ночі Геннадій Кернес прилетів у клініку «Шаріте», - написав Фукс у своєму Telegram-каналі.
За його словами, стан Кернеса важкий. Але Фукс стверджує, що мер Харкова у свідомості, й вони обмінялися кількома словами через відеозв'язок.
Як відомо, харківський мер не з'являється на публіці близько трьох тижнів і лікується в 17 міськлікарні, що визначена опорною для лікування хворих з коронавірусом.
Згодом у міськраді повідомили, що Кернес перебуває з 10 вересня у 17 міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.
16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.