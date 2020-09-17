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    Стан тяжкий. Стали відомі деталі шпиталізації Кернеса до німецької лікарні

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    Геннадія Кернеса привезли на лікування в клініку &laquo;Шаріте&raquo; - Стан тяжкий. Стали відомі деталі шпиталізації Кернеса до німецької лікарні
    Геннадія Кернеса привезли на лікування в клініку «Шаріте»

    Павло Фукс стверджує, що Геннадій Кернес у свідомості

    Міського голову Харкова Геннадія Кернеса в ніч на 17 вересня привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Про це повідомив бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс.

    «Близько години ночі Геннадій Кернес прилетів у клініку «Шаріте», - написав Фукс у своєму Telegram-каналі.

    За його словами, стан Кернеса важкий. Але Фукс стверджує, що мер Харкова у свідомості, й вони обмінялися кількома словами через відеозв'язок.

    Як відомо, харківський мер не з'являється на публіці близько трьох тижнів і лікується в 17 міськлікарні, що визначена опорною для лікування хворих з коронавірусом.

    Згодом у міськраді повідомили, що Кернес перебуває з 10 вересня у 17 міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

    16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.

    Харків Німеччина Геннадій Кернес лікарня коронавірус
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