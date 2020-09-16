Хворого на Covid-19 Кернеса перевозять у Німеччину – ЗМІ



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Машини «швидкої» вже прибули до аеропорту Харкова Фото: Суспільне

Літак, який має забрати Кернеса, раніше перевозив у Німеччину російського політика Олексія Навального після отруєння

Ввечері 16 вересня в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який, ймовірно, має перевезти харківського міського голову Геннадія Кернеса на лікування у ФРН. У Кернеса діагностовано коронавірусну інфекцію.

Як зазначає «Суспільне», літак Bombardier Challenger 604 із бортовим номером D-AFAD, який належить компанії FAI Aviation Group, перевозив у Німеччину російського політика Олексія Навального після отруєння.

Біля термінала аеропорту стоять автомобілі з номерами «0202», якими користується охорона й оточення міського голови, інформує кореспондент каналу.

У Telegram-каналах розміщують відео машин швидкої допомоги, які прямували з району 17-ї міської лікарні.

Приблизно о 20:00 машини «швидкої» прибули до аеропорту, інформує медіа-група «Об'єктив».

Видання Kharkiv Today писало вдень 16 вересня, що на медичних консиліумах ухвалили рішення про необхідність транспортування Кернеса за кордон. На тлі основного захворювання Кернеса, який із 2014 року прикутий до інвалідного крісла, лікування Covid-19 утруднено, сказало джерело видання.

За його інформацією, мер зараз на апараті штучної вентиляції легень, що потребує особливих умов перевезення.

Раніше стало відомо, що мер Харкова Геннадій Кернес перебуває з 10 вересня у 17 міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

Як відомо, харківський мер не з'являється на публіці близько трьох тижнів і лікується в 17 міськлікарні, що визначена опорною для лікування хворих з коронавірусом.