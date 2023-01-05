Новий штам Covid-19 може спричинити чергову хвилю епідемії – ВООЗ

ВООЗ поки не знає, чи є Omicron XBB.1.5 важчим, ніж інші циркулюючі штами

Штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 може призвести до нової хвилі захворюваності. Про це повідомила технічний спеціаліст ВООЗ з Covid-19 Марія Ван Керхове, передає Politico.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми стурбовані його темпами зростання, зокрема, в деяких країнах Європи та північно-східної частини США, де новий штам швидко замінив інші циркулюючі варіанти», - заявила Марія Ван Керхове.

Водночас експерти ВООЗ не впевнені, чи означає це, що більше людей потрапить до лікарні чи помре на тлі імунітету, який вони мають. Також у ВООЗ поки не знають, чи є Omicron XBB.1.5 важчим, ніж інші циркулюючі штами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Ван Керхові, ВООЗ працює над аналізом серйозності нового штаму, який буде опубліковано найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що зі збільшеним навантаженням через спалах коронавірусної інфекції у Китаї не справляються крематорії.

Нагадаємо, китайські лікарні не можуть впоратись із напливом пацієнтів, які хворіють на коронавірус – спалах Covid-19: у китайських лікарнях панує хаос (відео).