Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Новий штам Covid-19 може спричинити чергову хвилю епідемії – ВООЗ

Альона Боженко
glavcom.ua
Новий штам Covid-19 може спричинити чергову хвилю епідемії – ВООЗ
ВООЗ попередила, що новий штам коронавірусу може спричинити чергову хвилю епідемії
фото ілюстративне

ВООЗ поки не знає, чи є Omicron XBB.1.5 важчим, ніж інші циркулюючі штами

Штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 може призвести до нової хвилі захворюваності. Про це повідомила технічний спеціаліст ВООЗ з Covid-19 Марія Ван Керхове, передає Politico.

«Ми стурбовані його темпами зростання, зокрема, в деяких країнах Європи та північно-східної частини США, де новий штам швидко замінив інші циркулюючі варіанти», - заявила Марія Ван Керхове.

Водночас експерти ВООЗ не впевнені, чи означає це, що більше людей потрапить до лікарні чи помре на тлі імунітету, який вони мають. Також у ВООЗ поки не знають, чи є Omicron XBB.1.5 важчим, ніж інші циркулюючі штами.

За словами Ван Керхові, ВООЗ працює над аналізом серйозності нового штаму, який буде опубліковано найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що зі збільшеним навантаженням через спалах коронавірусної інфекції у Китаї не справляються крематорії.

Нагадаємо, китайські лікарні не можуть впоратись із напливом пацієнтів, які хворіють на коронавірус – спалах Covid-19: у китайських лікарнях панує хаос (відео).

Читайте також: У Китаї лютує коронавірус: прогнозується 5 тис. смертей на день – Bloomberg
Теги: ВООЗ коронавірус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коронавірус може передаватися навіть після смерті – NYT
Коронавірус може передаватися навіть після смерті – NYT
16 грудня, 2022, 08:35
Перебіг COVID став значно легшим
Що відбувається із коронавірусом в Україні: пояснення пульмонолога
Вчора, 10:29
За даними ВООЗ, у КНР лише 40 відсотків осіб віком від 80 років отримали три дози вакцини
FT: ЄС запропонував Китаю безкоштовні вакцини від коронавірусу
3 сiчня, 11:18

Здоров'я

Новий штам Covid-19 може спричинити чергову хвилю епідемії – ВООЗ
Новий штам Covid-19 може спричинити чергову хвилю епідемії – ВООЗ
Що відбувається із коронавірусом в Україні: пояснення пульмонолога
Що відбувається із коронавірусом в Україні: пояснення пульмонолога
МОЗ запустив пілотну систему обліку ліків «e-Stock»: чим це допоможе українцям
МОЗ запустив пілотну систему обліку ліків «e-Stock»: чим це допоможе українцям
Як уникнути проблем після новорічного застілля: поради медиків
Як уникнути проблем після новорічного застілля: поради медиків
Уряд продовжив карантин в Україні через Covid-19
Уряд продовжив карантин в Україні через Covid-19
У Китаї лютує коронавірус: прогнозується 5 тис. смертей на день – Bloomberg
У Китаї лютує коронавірус: прогнозується 5 тис. смертей на день – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)
112K
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
34K
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
23K
Військовий експерт розповів, на яку небезпеку з Білорусі варто звернути увагу
18K
Путін вивів на війну фрегат «Адмірал Горшков» із новими ракетами: деталі
15K
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту