Що відбувається із коронавірусом в Україні: пояснення пульмонолога

«Ті штами, з якими ми вже стикнулися, стовідсотково стали для нас безпечнішими»

У подальшому коронавірус може стати сезонною хворобою як один із варіантів респіраторної інфекції. До того ж нині небезпека захворювання значно зменшилася. Про це розповіла лікарка-пульмонологиня, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології «Феофанія» Світлана Гук в інтерв'ю ТСН.

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За словами лікарки, коронавірус в Україні не залежав від пори року, адже це була пандемія, і вона була демісезонною. Проте у майбутньому коронавірус стане одним із варіантів сезонної респіраторної вірусної інфекції.

«Це буде один із варіантів респіраторної інфекції, які підвищуються, звичайно, у перехідні сезони, тобто восени, на початку зими і навесні. Ми бачитимемо коронавірус серед таких самих вірусних інфекцій, як грип, парагрип, риносинцитиальний вірус чи будь-які інші респіраторні вірусні інфекції», – зауважила Світлана Гук.

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Крім того, штами хвороби стали значно безпечнішими, адже організм набуває стійкості до них завдяки імунітету, щепленню та вже перенесеній хворобі.

«Громадяни так чи інакше торкалися коронавірусу: або хворіли з яскравою клінічною симптоматикою, або з невираженими симптомами, але тим не менш, імунний процес все одно відбувається, імунна система працює із зовнішнім інфекційним агентом і відповідно реагує, формуючи швидку імунну відповідь і довготривалу імунну пам'ять. Тож, якщо ми говоримо про той коронавірус, який ми вже знаємо, з яким стикалися, то, звичайно, він стає безпечнішим», – запевнила пульмонологиня.

Також вона додала, що вакциновані пацієнти теж хворіють, але важких випадків не було. Люди хворіють повторно, на практиці лікарки пацієнти хворіли і тричі, а вакциновані хворіли повторно. Та все ж перебіг захворювання значно легший.

До слова, пандемія Covid-19 офіційно завершилась у Німеччині.

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Зауважимо, в Україні продовжили карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу. Він діятиме до 30 квітня 2023 року.

Нагадаємо, китайські лікарні не можуть впоратись із напливом пацієнтів, які хворіють на коронавірус – спалах Covid-19: у китайських лікарнях панує хаос (відео).