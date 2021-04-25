Оперативні дані МОЗ: ще понад чотири тисяч українців отримали щеплення проти Covid
Найбільшу кількість щеплень минулої доби зробили на Харківщині
Більш як чотири тисяч осіб було щеплено проти коронавірусу минулої доби. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
«За минулу добу в Україні проти Covid-19 було щеплена 4531 особа. З них вакциновано першою дозою – 4531 чоловік, завершили вакцинацію (отримані дві дози) – 0 осіб», – йдеться у повідомленні.
Найбільшу кількість щеплень за 24 квітня 2021 року було проведено в Харківській області – 754 щеплення, а за весь період вакцинальної кампанії – у м. Києві – 49818 щеплень.
Вакцинацію здійснювали силами 147 мобільних бригад з імунізації та 160 пунктами щеплення.
Нагадаємо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано – 3688 осіб, летальних випадків – 231, одужало – 6574 особи, здійснено тестувань – 54270.
Як повідомлялося, 23 квітня, в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca.