  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ: ще понад чотири тисяч українців отримали щеплення проти Covid

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вакцинацію здійснювали силами 147 мобільних бригад з імунізації - Оперативні дані МОЗ: ще понад чотири тисяч українців отримали щеплення проти Covid
    Вакцинацію здійснювали силами 147 мобільних бригад з імунізації

    Найбільшу кількість щеплень минулої доби зробили на Харківщині

    Більш як чотири тисяч осіб було щеплено проти коронавірусу минулої доби. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

    «За минулу добу в Україні проти Covid-19 було щеплена 4531 особа. З них вакциновано першою дозою – 4531 чоловік, завершили вакцинацію (отримані дві дози) – 0 осіб», – йдеться у повідомленні.

    upload-1619334241761

    Найбільшу кількість щеплень за 24 квітня 2021 року було проведено в Харківській області – 754 щеплення, а за весь період вакцинальної кампанії – у м. Києві – 49818 щеплень.

    Вакцинацію здійснювали силами 147 мобільних бригад з імунізації та 160 пунктами щеплення.

    Нагадаємо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 3688 осіб, летальних випадків – 231, одужало – 6574 особи, здійснено тестувань – 54270.

    Як повідомлялося, 23 квітня, в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca.

    Читайте також:
    Жодних поблажок. Ляшко пояснив, як вакцинуватимуть колективи підприємств
    Теги: Максим Степанов щеплення чоловік коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies