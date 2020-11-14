Поліція заблокувала роботу ринків Львова через «карантин вихідного дня»

Правоохоронці в суботу та неділю працюють у посиленому режимі

Поліція працює в посиленому режимі

У Львові правоохоронці заблокували роботу найбільших ринків через введення в Україні »карантину вихідного дня». Про це повідомляє ZAXID.NET.

Зазначається, що поліція стежить за торговцями на ринках «Шувар», «Краківський», «Галицьке перехрестя», «Південний», а також у торговому центрі «Іскра» в Сихівському районі.

Водночас поліцейські не перекривають входи до ринків і не забороняють підприємцям заходити на базар і торгувати, проте стежать за тими, хто не виконує рішення Кабміну про карантин.

За словами заступника начальника Національної поліції Львівщини Дмитра Міхалеця, правоохоронці в суботу та неділю працюють у посиленому режимі. «Впродовж цих вихідних правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Звертаємося до всіх суб’єктів господарювання, зокрема, власників ресторанів, торгових центрів, із закликом неухильно дотримуватися карантинних вимог, а громадян просимо користуватися індивідуальними засобами захисту та уникати скупчень людей», – сказав чиновник.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції Львівщини, сьогодні, 14 листопада, вже надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину в регіоні. За цими викликами поліцейські проводять профілактичні бесіди, а в окремих випадках складають адмінпротоколи.

Нагадаємо, у Львові поліція припинила концерт «Бумбоксу» через порушення карантину.

Як повідомлялося, Львівська міська рада зробила всі дні тижня на території міста робочими, щоб уникнути запровадження «карантину вихідного дня». При цьому міський голова Андрій Садовий закликав громадян у разі необхідності звертатися за допомогою.

Раніше повідомлялося, у Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через «карантин вихідного дня».

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