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    МОЗ побачив покращення. «Помаранчева» зона скоротилась

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    У&nbsp;&laquo;помаранчевій&raquo;&nbsp;зоні Київ і 12 областей - МОЗ побачив покращення. «Помаранчева» зона скоротилась
    У «помаранчевій» зоні Київ і 12 областей
    Фото: РБК-Україна

    З «помаранчевої» карантинної зони вибули п'ять областей

    18 березня Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл країни на карантинні зони.

    Наразі в «червоній» зоні залишаються чотири області, у «помаранчевій» – 11 областей і Київ, тоді як 17 березня «помаранчевими» були 17 регіонів.

    Так, у «червоній» зоні:

    • Житомирська,
    • Закарпатська,
    • Івано-Франківська,
    • Чернівецька області.

    У списку регіонів «помаранчевої» зони:

    • Київ,
    • Вінницька,
    • Донецька,
    • Київська,
    • Львівська,
    • Миколаївська,
    • Одеська,
    • Сумська,
    • Тернопільська,
    • Херсонська,
    • Хмельницька,
    • Черкаська області

    Таким чином, п’ять областей (Волинська, Запорізька, Луганська, Полтавська, Чернігівська області) вибули з «помаранчевої» зони до «жовтої».

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    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив, що Львівська область може потрапити у «червону зону». Він також зазначив, що якщо більше половини областей потраплять до цієї зони, то по всій Україні можуть ввести локдаун.

    Нагадаємо, за минулу добу, 17 березня, в Україні виявлено 15053 нових хворих на Covid-19. Це на 3220 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4376 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 267 пацієнтів, одужали 6514 осіб

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна карантин коронавірус
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