МОЗ побачив покращення. «Помаранчева» зона скоротилась

МОЗ побачив покращення. «Помаранчева» зона скоротиласьграфіка
З «помаранчевої» карантинної зони вибули п'ять областей
18 березня Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл країни на карантинні зони.
Наразі в «червоній» зоні залишаються чотири області, у «помаранчевій» – 11 областей і Київ, тоді як 17 березня «помаранчевими» були 17 регіонів.
Так, у «червоній» зоні:
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Чернівецька області.
У списку регіонів «помаранчевої» зони:
- Київ,
- Вінницька,
- Донецька,
- Київська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Черкаська області
Таким чином, п’ять областей (Волинська, Запорізька, Луганська, Полтавська, Чернігівська області) вибули з «помаранчевої» зони до «жовтої».
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Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив, що Львівська область може потрапити у «червону зону». Він також зазначив, що якщо більше половини областей потраплять до цієї зони, то по всій Україні можуть ввести локдаун.
Нагадаємо, за минулу добу, 17 березня, в Україні виявлено 15053 нових хворих на Covid-19. Це на 3220 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4376 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 267 пацієнтів, одужали 6514 осіб
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