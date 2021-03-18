МОЗ побачив покращення. «Помаранчева» зона скоротилась

З «помаранчевої» карантинної зони вибули п'ять областей

18 березня Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл країни на карантинні зони.

Наразі в «червоній» зоні залишаються чотири області, у «помаранчевій» – 11 областей і Київ, тоді як 17 березня «помаранчевими» були 17 регіонів.

Так, у «червоній» зоні:

Житомирська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Чернівецька області.

У списку регіонів «помаранчевої» зони:

Київ,

Вінницька,

Донецька,

Київська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Тернопільська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська області

Таким чином, п’ять областей (Волинська, Запорізька, Луганська, Полтавська, Чернігівська області) вибули з «помаранчевої» зони до «жовтої».

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Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив, що Львівська область може потрапити у «червону зону». Він також зазначив, що якщо більше половини областей потраплять до цієї зони, то по всій Україні можуть ввести локдаун.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 березня, в Україні виявлено 15053 нових хворих на Covid-19. Це на 3220 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4376 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 267 пацієнтів, одужали 6514 осіб

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