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Сovid-19 в Україні: уряд продовжив дію карантину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сovid-19 в Україні: уряд продовжив дію карантину
Обмеження діятимуть до 31 грудня
фото ua.depositphotos.com

До 31 грудня продовжено режим надзвичайної ситуації

Кабінет міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні до 31 грудня 2022 року. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Продовжено режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 р. для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України шляхом внесення змін до розпорядження КМУ від 25.03.2020 № 338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації». Продовжено карантин до 31 грудня 2022 р. на всій території України», – написав Мельничук.

Нагадаємо, Європейський комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес у понеділок попередила, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля Covid-19.

До відома, північнокорейський лідер Кім Чен Ин оголосив про «перемогу» в боротьбі з коронавірусом і наказав скасувати максимальні протиепідемічні заходи, введені в травні.

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Теги: коронавірус хвороби карантин

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