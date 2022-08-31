Куди подівся Covid-19? Ізраїльський професор руйнує міфи антиваксерів

Початок сезону грипу та ГРВІ – у жовтні. Час готуватися

«Почалась війна – і де він, той ваш коронавірус? Бо і не було його!», – трімфують ковідні скептики у соцмережах. Насправді ж Covid-19 нікуди не подівся, він циркулює, а з початком нового епідсезону – з жовтня – з новою силою планує нагадати про себе. Вже зараз столична влада фіксує значне зростання кількості хворих.

«Насправді ситуація достатньо тривожна. Я б рекомендувала повернутися до носіння масок та знову покласти у сумки та кишені дезінфектанти для рук. Крім того, обов’язково дотримуватися правила: захворів – сиди вдома, звертатися до лікаря у разі найменших проявів недуги і виконувати всі його рекомендації, щоб мінімізувати ризики ускладнень коронавірусу та не наражати на небезпеку тих, хто поруч», – зазначила директорка Департамент охорони здоров'я міста Києва Валентина Гінзбург.

Чиновниця також нагадала, що наразі можна зробити першу дозу (для тих, хто ще не щепився), другу, бустерну та другу бустерну дози. При цьому другий бустер (тобто, четверту дозу – «Главком») в Україні дозволено вводити усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами.

Ізраїль став першою країною, яка змогла масово щепити своїх громадян від коронавірусної хвороби. Влада наполегливо боролася, аби Ізраїль отримав вакцину одним із перших. Причому – у великому обсязі.

Оскільки Ізраїль став одним з перших щеплювати своїх громадян, він мав більше часу, щоб глибше вивчити наслідки антиковідних щеплень на практиці, а також відпрацювати протоколи та рекомендації щодо вакцинації. Під час онлайн-інтерв’ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою професор Школи громадського здоров'я університету Хайфи (Ізраїль) Манфред Грін розповів, чи варто робити третє щеплення, кому рекомендовано отримати четверту дозу, до яких висновків дійшли ізраїльські науковці щодо щеплення вагітних та дітей, а також про ставлення до вакцинації у своїй країні.

Манфред Грін: «В Ізраїлі щеплення від Covid-19 ніколи не були обов’язковими» фото: tellmeproject.eu

Чи вводять в Ізраїлі другу бустерну дозу

Проблемою коронавірусу є його здатність до дуже швидких мутацій. Такі швидкі зміни генетичного складу вірусу – досить незвична ситуація для медичної та наукової спільноти.

Крім того, на Covid-19 організм реагує інакше, ніж на інші віруси. Те, що людина перехворіла на нього, зовсім не означає, що вона не захворіє вдруге. Відтак, завдання вакцинації – посилити захисну функцію організму: аби людина, яка «підчепить» коронавірус знову, мала легший перебіг захворювання, принаймні, середньої тяжкості.

Тепер щодо бустерів: давайте спершу визначимося із термінологією. При використанні вакцин Moderna і Pfizer (Comirnaty) спершу схема передбачала два уколи. Потім у деяких країнах було вирішено додати обов’язкову третю дозу. В інших країнах це була не обов’язкова, а саме бустерна – так би мовити, додаткова доза.

«Те, що людина перехворіла, зовсім не означає, що вона не захворіє знов»

Ми в Ізраїлі після трьох обов’язкових почали вводити четверту, бустерну, дозу. У першу чергу, людям старшим 60 років, а також тим, хто має ризик важкого протікання: людям із супутніми захворюваннями – онкологія, діабет тощо. Поступово ми дійшли до того, що кожен охочий може отримати цю четверту дозу.

Коли робити четверте щеплення?

Звісно, ми б не хотіли щеплювати людей щомісяця чи що два місяці. Люди, які отримали первинну схему щеплення трьома дозами пізніше мають отримати і четверту. Так, в Ізраїлі багато щеплених людей. Тому вірогідність контактувати із кимось, хто заражений, нижча, ніж у країнах, де охоплення вакцинацією нижче. З іншого боку, ми розуміємо, що вірус швидко змінюється, а значить захист від вакцини трохи слабшає.

Особисто я вважаю, що четверта доза має вводитися через шість місяців чи навіть через рік після третього щеплення. Не виключаю, що згодом ми перейдемо до щеплення раз на рік.

Ми в Ізраїлі від початку використовували Pfizer, зараз є і Moderna. Якщо ж у людини спостерігалися якісь побічні реакції на мРНК-вакцини, була також можливість щепитися AstraZeneca.

Можна комбінувати різні вакцини – наприклад, мРНК. За великим рахунком, якщо ви вводитиме різні вакцини, питання безпеки не виникає. Питання в іншому: якщо ви отримали перші дві дози мРНК, а потім щепилися, скажімо, AstraZeneca, то ваша імунна відповідь може бути слабшою, ніж на мРНК-препарати. Але це не означає, що це погана вакцина.

Ставлення до вакцинації

У цілому, як і в багатьох інших країнах, спостерігається певна втома від Covid-19. Можливо, люди втомилися від носіння масок, дії різних обмежень (в Ізраїлі вони досі діють), від вакцинації. Серед людей старшого віку прихильність до вакцинації є високою – на рівні 90% і вище. Якщо говорити про людей молодшого віку, там показники нижчі.

Хвороба продовжує циркулювати, але зараз на неї хворіють у значно легшій формі: суттєво менше летальних випадків. Разом із тим, зауважу, зменшення важких випадків перебігу якраз і є результатом масової вакцинації. Я можу сказати, що саме завдяки щепленням вдалося профілактувати сотні тисяч і навіть мільйони важких випадків.

Обов’язковість вакцинації

В Ізраїлі щеплення від Covid-19 ніколи не були обов’язковими ні для кого. Було проведено кілька кампаній з вакцинації, завжди покладалися на співпрацю з громадськістю. Єдиний виняток – медпрацівники. Тим з них, хто не пройшов вакцинацію, було заборонено працювати на певних посадах. Звучали певні пропозиції щодо запровадження обов’язкової вакцинації для вчителів, але в кінці-кінців вони були відхилені.

«Нині в Ізраїлі можна вакцинувати дитину з шести місяців»

Водночас певні заклади, скажімо, ресторани, вимагали від своїх гостей показати або сертифікат про вакцинацію, або довідку про негативний результат тестування. Нині ж для того, щоб потрапити до ресторану чи театру цього не потрібно. Загалом Ізраїль переходить на стратегію рекомендацій. Наприклад, у нас немає обмеження щодо обов’язкового відвідування закладів у масці, але у нас є рекомендації щодо цього. Зауважу: є лише одне місце, де вдягати маску треба неодмінно: у медичних закладах.

Стратегія тестування

Наразі конкретної стратегії немає. Якщо людина погано почувається, їй, звісно, рекомендують тестуватися. Так само і у випадку контакту з особою, якій через день-два діагностували Covid-19. Разом із тим, для людини такий контакт вже немає заборони ходити на роботу, допоки у неї не буде на руках негативного тесту. В аеропортах також тестування відбувається за бажанням – така можливість є.

Якщо ж особа потрапила до лікарні, її неодмінно тестують.

Щеплення дітей

Ізраїль був однією з перших країн, де від Covid-19 почали вакцинувати дітей. Для цього використовується Pfizer. І від початку, і зараз охоплення є не дуже високим.

Нині в Ізраїлі можна вакцинувати дитину з шести місяців. Схема для дітей складається з двох доз, третьої не передбачено.

Ізраїльський професор: вакцини мРНК не становлять небезпеки для вагітних фото: letidor.ru

Щеплення вагітних

В Ізраїлі є жорстка рекомендація вакцинувати вагітних, бо вони належать до групи ризику важкого перебігу. Крім того, є докази, що антитіла від матері передаються новонародженому і лишаються у нього перші кілька місяців. Можливо, ситуація буде подібною до кашлюку, коли рекомендовано вакцинувати кожну вагітну (в Ізраїлі так).

Вже багато вагітних було про вакциновано, дані щодо безпеки виглядають дуже добре. Несприятливі події після імунізації практично ніколи не спостерігалися. Я б сказав, немає жодних доказів на підтвердження негативного впливу вакцинації ані для матері, ані для дитини.

Живі вакцини можуть бути проблемними для вагітних жінок, але неживі, неактивовані та мРНК – ні. Принаймні, повторюся, доказів таких немає.

Наталія Сокирчук, «Главком»