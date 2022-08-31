Які щеплення мають бути в українців після 25 років: роз'яснення міністерства
Дорослим треба вакцинуватись проти хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві
Вакцинація є одним з найнадійніших способів захисту від інфекційних захворювань, що створюють загрозу для життя. А імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин – ревакцинація. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
«Дорослим обов’язково треба вакцинуватись проти окремих хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві», – йдеться в повідомленні.
Міністерство охорони здоров'я закликає українців, яким виповнилося 25 років, перевірити у себе наявність вакцинації за Календарем профілактичних щеплень.
Зокрема, йдеться про щеплення проти таких інфекційних захворювань:
- гепатит В;
- кір;
- паротит;
- краснуха;
- дифтерія;
- правець.
Раніше повідомлялося, що дитячий фонд ООН Unicef Ukraine доставив в Україну 100 000 доз векторної вакцини від Covid-19 Janssen (Jcovden) в межах міжнародної ініціативи Covax.
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