Які щеплення мають бути в українців після 25 років: роз'яснення міністерства

Дорослим треба вакцинуватись проти хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві

Вакцинація є одним з найнадійніших способів захисту від інфекційних захворювань, що створюють загрозу для життя. А імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин – ревакцинація. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Дорослим обов’язково треба вакцинуватись проти окремих хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві», – йдеться в повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я закликає українців, яким виповнилося 25 років, перевірити у себе наявність вакцинації за Календарем профілактичних щеплень.

Зокрема, йдеться про щеплення проти таких інфекційних захворювань:

гепатит В;

кір;

паротит;

краснуха;

дифтерія;

правець.

Раніше повідомлялося, що дитячий фонд ООН Unicef Ukraine доставив в Україну 100 000 доз векторної вакцини від Covid-19 Janssen (Jcovden) в межах міжнародної ініціативи Covax.