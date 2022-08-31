Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Які щеплення мають бути в українців після 25 років: роз'яснення міністерства

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Які щеплення мають бути в українців після 25 років: роз'яснення міністерства
Людям старше 25 років періодично необхідне повторне введення вакцин
фото ілюстративне

Дорослим треба вакцинуватись проти хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві

Вакцинація є одним з найнадійніших способів захисту від інфекційних захворювань, що створюють загрозу для життя. А імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин – ревакцинація. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Дорослим обов’язково треба вакцинуватись проти окремих хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві», – йдеться в повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я закликає українців, яким виповнилося 25 років, перевірити у себе наявність вакцинації за Календарем профілактичних щеплень.

Зокрема, йдеться про щеплення проти таких інфекційних захворювань:

  • гепатит В;
  • кір;
  • паротит;
  • краснуха;
  • дифтерія;
  • правець.
Які щеплення мають бути в українців після 25 років: роз'яснення міністерства фото 1
Які щеплення мають бути в українців після 25 років: роз'яснення міністерства фото 2
Які щеплення мають бути в українців після 25 років: роз'яснення міністерства фото 3
Які щеплення мають бути в українців після 25 років: роз'яснення міністерства фото 4
Які щеплення мають бути в українців після 25 років: роз'яснення міністерства фото 5

Раніше повідомлялося, що дитячий фонд ООН Unicef Ukraine доставив в Україну 100 000 доз векторної вакцини від Covid-19 Janssen (Jcovden) в межах міжнародної ініціативи Covax.

Теги: вакцинація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відповідні зміни Кабінет міністрів ухвалив 26 березня   
Україна скасує обмеження на працевлаштування нещеплених
28 березня, 20:24
Ще одну дозу вакцини від коронавірусу дозволено робити через чотири місяці після першої бустерної
Covid-19. МОЗ дозволив друге бустерне щеплення
20 липня, 16:02
Вакцина розподілена та доставлена в 21 область та місто Київ
Україна отримала 100 тис. доз вакцини Janssen проти Covid-19
22 серпня, 12:04

Здоров'я

Які щеплення мають бути в українців після 25 років: роз'яснення міністерства
Які щеплення мають бути в українців після 25 років: роз'яснення міністерства
Куди подівся Covid-19? Ізраїльський професор руйнує міфи антиваксерів
Куди подівся Covid-19? Ізраїльський професор руйнує міфи антиваксерів
Як українцям викликати швидку в країнах Європи: роз'яснення МОЗ
Як українцям викликати швидку в країнах Європи: роз'яснення МОЗ
Критично потрібні донори. Київський міський центр крові звернувся до громадян
Критично потрібні донори. Київський міський центр крові звернувся до громадян
Хтось сильно тривожиться, коли нема сирен. Психіатриня пояснила феномен
Хтось сильно тривожиться, коли нема сирен. Психіатриня пояснила феномен
Аптеки відпускатимуть за електронним рецептом ще одну групу ліків
Аптеки відпускатимуть за електронним рецептом ще одну групу ліків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Кремль придумав, як рятувати репутацію Путіна-невдахи
81K
Нове відео з Путіним. Радник глави МВС пояснив, чому диктатор сірий та сумний
54K
Держдума взялась рятувати «спецоперацію» Путіна. Її перейменують
40K
ЗСУ відрізали окупантів від постачання озброєння з Криму
33K
Соратник Путіна закликав Європу скоріше заборонити візи для росіян
20K
Контрнаступ на Херсонщині: Хронологія подій за 30 серпня (відео)

Новини

Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
Сьогодні, 14:21
Погода у вересні буде аномальною: прогноз 
Сьогодні, 13:45
Ляшко розповів, як фармацевтичний ринок України переходить на правові стандарти ЄС
Сьогодні, 12:17
«Мозковий центр» повалення режиму Путіна діятиме в Україні
Сьогодні, 10:51
Окупанти перегруповують війська на Запоріжжі для відновлення наступу
Сьогодні, 07:32
Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Вчора, 14:09

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту