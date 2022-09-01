Четверте щеплення від Covid-19: кому треба і коли

Ізраїльський професор розказав про підходи до вакцинації у новому сезоні

Професор Школи громадського здоров'я університету Хайфи (Ізраїль) Манфред Грін висловив думку, що четверту дозу вакцини проти коронавірусу необхідно вводити через шість місяців після третьої дози. Про це він сказав у розмові з «Главкомом».

Манфред Грін нагадав, що вірус швидко змінюється, тому доцільним є поновлення захисту від хвороби за допомогою додаткових щеплень.

«Звісно, ми б не хотіли щеплювати людей щомісяця чи що два місяці. Люди, які отримали первинну схему щеплення трьома дозами пізніше мають отримати і четверту. Так, в Ізраїлі багато щеплених людей. Тому вірогідність контактувати із кимось, хто заражений, нижча, ніж у країнах, де охоплення вакцинацією нижче. З іншого боку, ми розуміємо, що вірус швидко змінюється, а значить захист від вакцини трохи слабшає», – сказав він.

Професор вважає, що четверту дозу вакцини проти коронавірусу необхідно вводити через шість місяців після третьої.

«Особисто я вважаю, що четверта доза має вводитися через шість місяців чи навіть через рік після третього щеплення. Не виключаю, що згодом ми перейдемо до щеплення раз на рік», – зазначив науковець.

Манфред Грін також розповів, що в Ізраїлі від початку кампанії імунізації проти Covid-19 використовувалася вакцина виробництва Pfizer, зараз також є препарат від Moderna. Якщо ж у людини спостерігалися якісь побічні реакції на мРНК-вакцини, була також можливість щепитися вакциною AstraZeneca.

«Можна комбінувати різні вакцини – наприклад, мРНК. За великим рахунком, якщо ви будете вводити різні вакцини, питання безпеки не виникає. Питання в іншому: якщо ви отримали перші дві дози мРНК, а потім щепилися, скажімо, AstraZeneca, то ваша імунна відповідь може бути слабшою, ніж на мРНК-препарати. Але це не означає, що це погана вакцина», – пояснив він.

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