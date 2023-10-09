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Що буде, якщо пропустити сніданок? Лікар розвіяв популярний міф

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Що буде, якщо пропустити сніданок? Лікар розвіяв популярний міф
Незважаючи на поширений стереотип про важливість сніданку, сучасним людям може бути важко поснідати в ранковому поспіху
фото з відкритих джерел

Сніданок можна з'їсти пізніше ранкової години або пропустити цей прийом їжі взагалі, стверджує британський лікар Майкл Мослі

Британський лікар Майкл Мослі спростував міф про те, що сніданок пропускати не можна, оскільки це найважливіший прийом їжі за день, і заявив, що нічого поганого, якщо ви не поснідаєте, або зробите це пізніше, не трапиться. Про це повідомляє Mirror.

Фахівець зазначив, що незважаючи на поширений стереотип про важливість сніданку, сучасним людям може бути важко поснідати в ранковому поспіху, або через бажання спочатку зробити пробіжку.

«Часто описуваний як найважливіший прийом їжі за день, не має жорстких часових рамок. Якщо ви віддаєте перевагу тому, щоб пропустити його або з'їсти пізніше, це нормально, і, роблячи це, ви продовжуєте свій нічний піст, який є ефективною формою періодичного голодування під назвою TRE», – пояснив фахівець.

TRE означає «їжа, обмежена часом», і це тип голодування, коли ви їсте лише в певний час доби. Це може становити від шести до дванадцяти годин на день і варіюється залежно від способу життя та уподобань людини. Кажуть, що це хороший спосіб «прискорити» втрату ваги, і не має великого значення, що ви їсте – важливо, коли ви вирішите це з'їсти.

Нагадаємо, що іноді ми забуваємо, що наше здоров'я багато в чому залежить саме від нас і нашого способу життя. А тому, варто не лінуватись, а відповідально ставитись до свого раціону. «Главком» писав про список продуктів, які краще виключити зі свого сніданку, якщо хочете мати гарне самопочуття.

Теги: лікар здоров'я продукти

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