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Львівські хірурги прооперували жінку з рідкісною пухлиною на сонній артерії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Львівські хірурги прооперували жінку з рідкісною пухлиною на сонній артерії
У Львові успішно провели надскладну операцію
фото: Перше медичне обʼєднання Львова

Попри складність і великі ризики, втручання минуло успішно

Рідкісну пухлину на сонній артерії у 55-річної львів’янки, виховательки дитячого садочка, виявили спеціалісти лікарні святого Пантелеймона Першого медичного об'єднання Львова. Вони ж і успішно видалили небезпечну пухлину. Про це повідомили у пресслужбі ЛМР.

Якось у квітні жінка зауважила припухлість на шиї. Спершу подумала, що це запалення лімфатичних вузлів, тому до лікаря не звернулася, подумавши, що пройде. Але з часом припухлість збільшилась, а при ковтанні з’явився нестерпний біль. Ігнорувати недугу далі вже було неможливо, і вихователька пішла на прийом до терапевта. Той скерував пацієнтку до щелепно-лицевих хірургів лікарні святого Пантелеймона.

«Наші спеціалісти провели УЗД-діагностику і комп'ютерну томографію та виявили у пацієнтки хемодектому. Це пухлина сонної артерії, яка проростає з каротидного синуса в області шиї і є здебільшого доброякісною. Новоутворення рідкісне, зустрічається в 1-2 людей зі 100 тисяч і вкрай небезпечне – з огляду на розташування. Пухлина може розірватися та вбити людину.

У нашої пацієнтки, на момент звернення, хемодектома була вже чималого розміру – 4 на 5 см, тож будь-якої миті могла призвести до смерті жінки. Єдиний спосіб її врятувати – це якнайскоріше видалити новоутвір», – розповідають у лікарні святого Пантелеймона.

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У Львові успішно провели надскладну операцію
фото: Перше медичне обʼєднання Львова

Втручання провели щелепно-лицеві хірурги лікарі. Вони видалили пухлину з бокової поверхні шиї. Операція була складною, позаяк хемодектома дуже щільно прилягала до судин і, у разі їхнього пошкодження, могла виникнути масивна кровотеча.

Попри складність і великі ризики, втручання минуло успішно. Уже на третій день після операції пацієнтку виписали з лікарні. А результати дослідження пухлини показали, що вона була доброякісною. Тепер на жінку чекає реабілітація та спостереження у лікаря, аби уникнути рецидиву.

Медики наголошують: вчасна діагностика – рятує життя. 

Нагадаємо, що нещодавно генетично модифіковані нирки свині успішно пересадили людині.

Теги: Львів лікар

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Львівські хірурги прооперували жінку з рідкісною пухлиною на сонній артерії
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