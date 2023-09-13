Данія не пустила на конференцію ВООЗ заступника міністра РФ

Посольство РФ засуджує інцидент та обіцяє добиватися вибачень від влади Данії

Данія не пропустила на територію країни заступника міністра охорони здоров’я Росії Олега Салагая, який прямував на конференцію Всесвітньої організації охорони здоров’я. Про це повідомило посольство Росії в Данії.

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«12-14 вересня у Копенгагені проходить регіональна нарада Всесвітньої організації охорони здоров'я. Передбачалася участь у цьому заході статс-секретаря – заступника міністра охорони здоров'я Салагая. Проте в аеропорту Каструп йому було відмовлено у в'їзді до Данії», – йдеться у повідомленні.

Посольство засуджує інцидент та обіцяє добиватися вибачень від влади Данії.

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Як повідомляє з посиланням на місцеві медіа видання Politico, міністерство закордонних справ Данії проводить розслідування. Конференція ВООЗ є регіональною зустріччю на тему «застосування поведінкових і культурних знань для охорони здоров'я» і проходить в Копенгагені з 12 по 14 вересня.

Відмова відбулася на тлі суперечки між Данією та Росією щодо кількості посадовців, які працюють у посольствах одна одної.

Раніше повідомлялося, що посол Росії в Данії Володимир Барбін розкритикував рішення Данії передати 19 винищувачів F-16 Збройним силам України. Буцімто, це є ескалацією війни.

До відома, 12 вересня Данія анонсувала пакет допомоги Україні на понад $800 млн.