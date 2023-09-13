Ціни на кавуни зросли: яка вартість у супермаркетах
В Україні ціни на кавун виросли на понад 40%
За минулий тиждень в Україні зросли ціни на кавуни. В середньому цінники збільшилися на 42%, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Зараз закупівельні ціни складають від 8 до 15 грн/кг залежно від якості та регіону виробництва. Аналітики розповідають, що зростання ціни пов’язане зі скороченням пропозиції даних баштанних на ринку, оскільки сезон кавунів з місцевих господарств вже входить у фінальну фазу.
Фермери пояснюють зростання цін у цьому сегменті дисбалансом попиту і пропозиції на ринку. Після завершення сезону реалізації середніх сортів пропозиція кавуна різко знизилася, оскільки у багатьох українських баштанників у поточному сезоні виникли проблеми з урожайністю пізніх сортів кавуна. Попит на продукцію в останні 2 тижні продовжує стрімко зростати.
Аналітики зазначають, що попри істотне подорожчання в сегменті баштанних, кавуни сьогодні в Україні коштують в середньому на 50% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.
Ціни в українських супермаркетах
- АТБ - 21,59 грн/кг
- Varus - 19,90 грн/кг
- Megamarket - 18,90 грн/кг
- Novus - 15,99 грн/кг
- Сільпо - 1,79 за 100 г
Нагадаємо, в українських магазинах подорожчала свинина.
Раніше повідомлялося, що в Україні впала ціна на буряк. За один кілограм овочу доведеться віддати близько 9 грн.
Раніше заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук розповів про товари, які подорожчають цієї осені:
- Овочі та фрукти. Прогнозується, що різкого стрибка цін не буде, оскільки їх посадили із запасом, але варто готуватися до підвищення витрат на зберігання.
- Молоко. Зростання цін на товар залежить від потреби у зберіганні сировини та готових продуктів – вона може ускладнитися через нестабільність енергосистеми.
- Яйця.
- М'ясо. Підвищення вартості 5-15% також залежить від потреб у зберіганні.
- Цукор. Подорожчання очікується у всьому світі, що пов'язане із забороною Індії на експорт. В Україні до 15 вересня також діє така заборона, яка має задовольнити внутрішні потреби. Очікується, що до нового врожаю у листопаді цінники зростуть на 2-3%.
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