Ціни на кавуни зросли: яка вартість у супермаркетах

Закупівельні ціни на кавун складають від 8 до 15 грн/кг

В Україні ціни на кавун виросли на понад 40%

За минулий тиждень в Україні зросли ціни на кавуни. В середньому цінники збільшилися на 42%, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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Зараз закупівельні ціни складають від 8 до 15 грн/кг залежно від якості та регіону виробництва. Аналітики розповідають, що зростання ціни пов’язане зі скороченням пропозиції даних баштанних на ринку, оскільки сезон кавунів з місцевих господарств вже входить у фінальну фазу.

Фермери пояснюють зростання цін у цьому сегменті дисбалансом попиту і пропозиції на ринку. Після завершення сезону реалізації середніх сортів пропозиція кавуна різко знизилася, оскільки у багатьох українських баштанників у поточному сезоні виникли проблеми з урожайністю пізніх сортів кавуна. Попит на продукцію в останні 2 тижні продовжує стрімко зростати.

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Аналітики зазначають, що попри істотне подорожчання в сегменті баштанних, кавуни сьогодні в Україні коштують в середньому на 50% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни в українських супермаркетах

АТБ - 21,59 грн/кг

Varus - 19,90 грн/кг

Megamarket - 18,90 грн/кг

Novus - 15,99 грн/кг

Сільпо - 1,79 за 100 г

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Ціни в українських супермаркетах фото: скріншот

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