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Бангладеш потерпає від небезпечного захворювання

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Бангладеш потерпає від небезпечного захворювання
Від небезпечної лихоманки масово вмирають люди у Бангладеш
фото: Global Look Press

Серед померлих від лихоманки денге у Бангладеш – 112 дітей віком до 15 років

З початку поточного року в Бангладеш від лихоманки денге померло понад 1000 людей, що стало найбільшим у країні зареєстрованим спалахом захворювання, яке переноситься комарами. Про це сьогодні, 2 жовтня, пише France-Presse (AFP).

Лихоманка денге – хвороба, ендемічна для тропічних регіонів, що спричиняє високу температуру, головний біль, нудоту, блювоту, м'язові болі і, в найсерйозніших випадках, кровотечу, яка може призвести до смерті.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила: денге та інші захворювання, які викликаються вірусами, що переносяться комарами, такими як чікунгунья, жовта лихоманка та Зіка, поширюються швидше і далі через зміну клімату.

За даними Генерального управління охорони здоров'я Бангладеш, 1006 осіб померли серед більш ніж 200 тис. підтверджених випадків захворювання.

Колишній директор зазначеного відомства Бе-Назір Ахмед повідомив у розмові з AFP, що кількість смертей у поточному році була вищою, ніж у кожному попередньому році разом узятих, починаючи з 2000 року.

Нові цифри затьмарюють попередній найвищий показник із 2022 року, коли за весь рік було зареєстровано 281 випадок смерті.

Серед померлих від лихоманки денге за неповний 2023 рік 112 дітей віком до 15 років, включаючи немовлят.

Вчені пояснюють, нинішній рекордний спалах захворювання спричинили нерегулярні опади та вищі температури протягом щорічного сезону дощів, які створили ідеальні умови для розмноження комарів.

У Бангладеш випадки захворювання реєструються з 1960-х років, але перший спалах геморагічної лихоманки денге – важкого, а іноді й смертельного симптому захворювання – був зафіксований лише у 2000 році.

Більшість випадків реєструється в сезон мусонів з липня по вересень, місяці, які приносять більшу частину річної кількості опадів у країні, а також періодичні повені та зсуви ґрунту. Проте в останні роки лікарні Бангладеш також почали приймати пацієнтів, які страждають на це захворювання в зимові місяці.

Палати боротьби з лихоманкою денге у великих лікарнях Даккі в ці дні заповнені пацієнтами, які лежать під москітними сітками під пильним і стурбованим поглядом членів їхньої родини, зазначає AFP.

Нагадаємо, на південому сході Бангладеш, у місті Сітакунда, пролунав вибух на кисневому заводі. Щонайменше шестеро людей загинули, є поранені. Речник поліції Найханул Барі із посиланням на свідків заявив, що сильний вибух було відчутно на території радіусом до двох кілометрів. Рятувальна операція триває, тому кількість жертв ще може зрости. Причина інциденту наразі не з’ясована, зазначив речник пожежної служби. 

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Теги: Бангладеш хвороба здоров'я смерть

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