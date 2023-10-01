Двоє дітей отримали важкі опіки через вибух нафтопроводу на Прикарпатті

Потерпілі перебувають у вкрай тяжкому стані в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні

Внаслідок вибуху на нафтопроводі, який стався у суботу, 30 вересня, поблизу села Стримба на Івано-Франківщині, двоє хлопчиків, 8 та 11 років, отримали сильні опіки. Вони перебувають у вкрай тяжкому стані в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. Про це у коментарі «Суспільному» повідомив головний лікар медичного закладу Тарас Мельник.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вони – в тяжкому опіковому шоку. Наразі виводимо дітей з нього. Діти перебувають на штучній вентиляції легенів. 30 вересня та 1 жовтня медики прооперували пацієнтів. 85% глибокого опіку в меншої дитини, в іншої – 80%. До того ж важкий опік дихальних шляхів. Одних інфузійних розчинів на добу йде 8 літрів. Діти всім забезпечені на 100%», – розповів лікар.

Нагадаємо, після аварії на нафтопроводі в Івано-Франківській області концентрація нафтопродуктів у річці Стримба майже у 26 разів перевищує гігієнічні норми.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що30 вересня під Івано-Франківськом стався потужний вибух.

Згодом стало відомо, що поблизу села Стримба Надвірнянського району стався прорив нафтопроводу (діаметром 150 мм). За даними рятувальників, унаслідок інциденту постраждали дев’ятеро осіб, у тому числі двоє дітей.