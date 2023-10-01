Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Двоє дітей отримали важкі опіки через вибух нафтопроводу на Прикарпатті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Двоє дітей отримали важкі опіки через вибух нафтопроводу на Прикарпатті
Хлопчиків рятують у Івано-Франківській обласній дитячій лікарні
фото з відкритих джерел

Потерпілі перебувають у вкрай тяжкому стані в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні

 

Внаслідок вибуху на нафтопроводі, який стався у суботу, 30 вересня, поблизу села Стримба на Івано-Франківщині, двоє хлопчиків, 8 та 11 років, отримали сильні опіки. Вони перебувають у вкрай тяжкому стані в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. Про це у коментарі «Суспільному» повідомив головний лікар медичного закладу Тарас Мельник.

«Вони – в тяжкому опіковому шоку. Наразі виводимо дітей з нього. Діти перебувають на штучній вентиляції легенів. 30 вересня та 1 жовтня медики прооперували пацієнтів. 85% глибокого опіку в меншої дитини, в іншої – 80%. До того ж важкий опік дихальних шляхів. Одних інфузійних розчинів на добу йде 8 літрів. Діти всім забезпечені на 100%», – розповів лікар.

Нагадаємо, після аварії на нафтопроводі в Івано-Франківській області концентрація нафтопродуктів у річці Стримба майже у 26 разів перевищує гігієнічні норми.

Раніше повідомлялося, що30 вересня під Івано-Франківськом стався потужний вибух.

Згодом стало відомо, що поблизу села Стримба Надвірнянського району стався прорив нафтопроводу (діаметром 150 мм). За даними рятувальників, унаслідок інциденту постраждали дев’ятеро осіб, у тому числі двоє дітей. 

Теги: вибух лікар Івано-Франківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проба води зі Стримби пройшла дослідження в лабораторії
Вибух нафтопроводу на Франківщині: екологи повідомили невтішні новини
Сьогодні, 13:48
У низці областей вночі було оголошено повітряну тривогу.
Повітряна тривога та вибухи в містах України: головне за ніч
Сьогодні, 07:18
У низці областей триває повітряна тривога
У Харкові пролунали щонайменше два вибухи
Сьогодні, 01:14

Події в Україні

ЗСУ встановили у вересні два нових рекорди зі знищення ворожої техніки – експерт
ЗСУ встановили у вересні два нових рекорди зі знищення ворожої техніки – експерт
Двоє дітей отримали важкі опіки через вибух нафтопроводу на Прикарпатті
Двоє дітей отримали важкі опіки через вибух нафтопроводу на Прикарпатті
Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі
Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі
Скільки окупантів Росія зігнала у Бахмут: ЗСУ назвали цифру
Скільки окупантів Росія зігнала у Бахмут: ЗСУ назвали цифру
Росія повністю укомплектувала 25-ту армію – ЗСУ
Росія повністю укомплектувала 25-ту армію – ЗСУ
Росіяни обстріляли центральну площу Вовчанська: є загиблий (фото)
Росіяни обстріляли центральну площу Вовчанська: є загиблий (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
36K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки
34K
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
19K
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
18K
Відсьогодні з обігу виходять деякі монети та паперові купюри
15K
Окупанти під Кліщіївкою поскаржилися на Leopard та перевагу ЗСУ

Новини

У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT
Сьогодні, 03:27
ООН надасть Україні $123 млн для проходження зимового періоду
Сьогодні, 02:22
Велика Британія вперше направить своїх військових до України
Сьогодні, 00:50
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
Сьогодні, 00:28
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
Сьогодні, 00:11
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту