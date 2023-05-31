Десять продуктів, які шкідливі під час сніданку

Свіжі овочі безумовно дуже корисні, але їх краще з'їсти вже після сніданку або відкласти до обіду

Копченості взагалі не корисні для організму, а вживати їх на порожній шлунок тим більше не варто

Сніданок – важливий прийом їжі, пропускати його не радять багато дієтологів. Але й їсти на голодний шлунок теж можна далеко не усі продукти. У списку «небажаних» на ранковому столі – досить популярні смаколики, пише Entertainment News.



Іноді ми забуваємо, що наше здоров'я багато в чому залежить саме від нас і нашого способу життя. А тому, варто не лінуватись, а відповідально ставитись до свого раціону. Ось список продуктів, які краще виключити зі свого сніданку, якщо хочете мати гарне самопочуття.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кава

Логічно, що люди люблять пити каву зранку, адже напій чудово бадьорить, але, тільки не натще. Є дослідження, які пов'язують споживання кави з розвитком гастриту. Кава має високу кислотність і, ймовірно, може негативно впливати на кислотність шлункового соку. Крім того, кава натще може стати причиною гормональних порушень.

Каву краще пити після сніданку, а не до нього.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Каші швидкого приготування

Каші швидкого приготування, або солодкі кукурудзяні пластівці не найкращий варіант сніданку. І хоч у фільмах ви досить часто могли бачити, як герої снідають саме так, це не причина харчуватись так само.

Солодке погано перетравлюється зранку. Крім того, такі продукти зазвичай виготовляють з великою кількістю консервантів і шкідливих підсолоджувачів. Це швидкі вуглеводи, після яких відчуття голоду повернеться дуже швидко.

Солодке

Бутерброд з джемом або солодкий круасан дуже приємно з'їсти на сніданок, але не дуже корисно. Наш організм не готовий перетравлювати солодощі з ранку. Після пробудження в організмі занадто мало інсуліну, щоб переварити солодку їжу. Такий сніданок може забезпечити вам стрибок інсуліну.

Банан

Ці фрукти містять багато магнію, який, безсумнівно, потрібен організму. Але на голодний шлунок їх краще не їсти, щоб не порушити кальцієво-магнієвий баланс організму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Копченості

Копченості взагалі не корисні для організму, а вживати їх на порожній шлунок тим більше не варто. Це дуже важка їжа для шлунка, яка довго перетравлюється і може викликати спазми.

Сирі овочі

Свіжі овочі безумовно дуже корисні, але їх краще з'їсти вже після сніданку або відкласти до обіду. У сирих овочах багато кислоти, яка подразнює шлунок і його слизові. Особливо багато кислот в помідорах, перці, цибулі, часнику.

Цитруси і цитрусовий сік

Тут таке ж пояснення, як і у випадку з овочами. Цитрусові багаті різними кислотами, які корисні для організму, але не натщесерце. Також в цитрусах багато цукру, що може навантажувати підшлункову.

Алкоголь

Хоч алкоголь зранку точно не так поширений, як пластівці, ковток вина натще – не найкраща ідея. Адже в такому разі його токсичний вплив на організм посилиться, а рівень глюкози в крові різко впаде.

Ба більше, алкоголь викликає почуття голоду, через що ви можете переїсти за сніданком і потім страждати від тяжкості в шлунку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, вчені знайшли найнебезпечнішу для здоров'я ягоду.

Крім того, медики виявили групу продуктів, які зменшують рівень стресу.

Зауважимо, науковці назвали продукт, який зменшує ризик серцевих хвороб.