Зеленський попередив, що після Львівщини Росія може атакувати країни НАТО

Зеленський: Якщо ви не закриєте небо — питання часу, коли російські ракети впадуть на територію НАТО

Це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленський попередив, що після авіаударів по Львівській огбласті Росія може атакувати країни НАТО. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні на 18-й день війни.

Зеленський заявив, що початок 18-го дня війни з Росією був для України справді чорним – російські ракети та авіабомби знову били по нашій державі, від Сходу до Заходу.

Він наголосив, що тільки на Львівську область росіяни випустили понад 30 ракет. Внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинуло 35 людей, а 134 людини зазнали поранень.

Президент запевнив, що на полігоні Львівщини, куди росіяни завдали удару, не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території РФ. Тим більше, за 20 кілометрів від центру – кордони НАТО.

Зеленський нагадав, що ще минулого року чітко попереджав лідерів НАТО: якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Росії, вона піде війною.

«І зараз я повторюю знову: якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО», – наголосив політик.

Нагадаємо, у понеділок, 14 березня, НАТО розпочне масштабні військові навчання у Норвегії. Навчання отримали назву Cold Response 2022 («Холодна відповідь») і це найбільші навчання за участю військ НАТО цього року.

Раніше уряд Словаччини схвалив рішення розмістити в країні понад 2 тис. військовослужбовців НАТО в рамках ініціативи посилення обороноздатності східного флангу Альянсу.

Нагадаємо, перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.