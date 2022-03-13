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    Події в Україні

    У Херсоні майже вичерпані запаси ліків та продуктів, потрібен «зелений коридор»

    Попри складну ситуацію, мешканці міста-Героя виходять на мітинги за Україну - У Херсоні майже вичерпані запаси ліків та продуктів, потрібен «зелений коридор»
    Попри складну ситуацію, мешканці міста-Героя виходять на мітинги за Україну
    фото з відкритих джерел

    Мер міста каже, що наразі немає можливості доставити гуманітарну допомогу

    У Херсоні закінчуються нафтопродукти, ліки, продукти харчування, а «зеленого коридору» – немає. Про це заявив міський голова Херсона Ігор Колихаєв у відеоінтерв'ю, оприлюдненому на сайті міськради.

    «На жаль, у нас немає «зеленого коридору...», – сказав міський голова.

    За його словами, немає можливості доставити до міста гуманітарну допомогу. Водночас закінчуються продукти харчування в магазинах, в аптеках – ліки, на заправках залишилося лише дизельне паливо – бензину немає, сказав міський голова.

    Російські військові здійснили мародерство у багатьох аптеках та магазинах.

    Мер Херсона звернувся до ЗМІ із проханням про сприяння для отримання «зеленого коридору», щоб була можливість вивезти поранених та вбитих, направити до міста медикаменти та продукти харчування.

    У місті та інших населених пунктах області відбуваються мирні акції проти агресора.

    Нагадаємо, сьогодні жителі Херсона вийшли на мітинг проти окупації (відео).

    Раніше Міноборони РФ офіційно заявило про окупацію Херсону, але влада у місті українська

    Сьогодні на світанку в Херсоні лунали вибухи.

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    Теги: нафтопродукти ЗМІ продукти мер військові Херсон ліки харчування Ігор Колихаєв
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    У Херсоні майже вичерпані запаси ліків та продуктів, потрібен «зелений коридор»